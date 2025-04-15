Туалетные схемы в Киеве — депутаты снова провалили голосование

Депутат Лилия Пашина. Фото: скриншот из видео

Киевский городской совет 15 апреля проводил очередное заседание, где провалил голосование за отмену решений по "земельно-туалетным схемам". Большинство депутатов недовольны по этому поводу и требуют объяснений, как правильно действовать с земельной мафией столицы.

Об этом заявила депутат Лилия Пашина во время заседания Киевсовета.

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Как известно, сегодня среди депутатов не хватило голосов для отмены решений по "земельно-туалетным схемам" Киева. Сначала в зале было 49 депутатов, тогда собрался 61, но кворума, необходимого для принятия решения, все же не собралось.

В то же время Лилия Пашина заявила, что депутаты очень хотят голосовать за отмену решений по "туалетным схемам", но юридически это невозможно. По ее словам, в юридическом заключении по делу указано: "Осуществляется досудебное расследование, наложен арест".

"Как мы с юридической стороны можем сейчас принимать какое-либо решение, если наложен арест? Очень важно, чтобы это заключение нам предоставил руководитель юридического департамента и объяснил, как всем депутатам действовать в этой ситуации. И у нас на самом деле таких ситуаций пять", — подчеркнула депутат.

Напомним, во время заседания 8 апреля Киевсовет уволил секретаря Владимира Бондаренко. Правда, это случилось со второй попытки.

На заседании вспыхнули споры и словесные перепалки между депутатами после отставки Бондаренко, ведь некоторые хотели, чтобы он остался.