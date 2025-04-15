Депутат Киевсовета Семенова прокомментировала отмену ряда решений

Депутат Киевсовета Ксения Семенова. Фото: скриншот с видео

Депутат Киевского городского Совета Ксения Семенова высказалась относительно отмены решений КГС, по которым работает НАБУ, инициированного бывшим секретарем Владимиром Бондаренко. По ее словам, это заметание следов преступления.

Об этом пишет Telegram-канал "Хрещатик 36" во вторник, 15 апреля.

Реклама

Читайте также:

Решение по "туалетным схемам"

"Я в первую очередь хочу обратиться к киевлянам, что отмена ряда этих решений — это такая попытка избежать ответственности депутатов, которые за это голосовали. Мол, состава преступления нет поскольку решение признано недействительным", — сказала Семенова.

Она задала вопрос мэру Виталию Владимировичу, таких решений было не менее 15. В то же время депутат считает, что их было несколько десятков.

"Там где земельный участок был в разы больше, чем площадь недвижимости на нем. Мы будем признавать недействительными все такие проекты решений или только те, которые сейчас фигурируют в расследованиях НАБУ, зная что это незаконно? Или будем ждать обвинений по другим участкам?", — добавила она.

Кличко ответил, что сейчас идет аудит всех решений, которые были приняты и результаты будут представлены перед залом. Затем на основании этого уже депутаты будут принимать решения.

Напомним, депутат Киевсовета Лилия Пашина высказалась о "туалетных схемах" в Киеве.

Кроме того, неделю назад Киевсовет уволил секретаря Владимира Бондаренко с должности.