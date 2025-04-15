Заседание Киевсовета 15 апреля — депутаты раскритиковали Кличко

Виталий Кличко на заседании Киевсовета. Фото: скриншот из видео

Во время заседания Киевсовета 15 апреля депутат Ксения Семенова раскритиковала мэра столицы Виталия Кличко за неправильное проведение процесса. По ее словам, он действовал не по регламенту.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Семенова указала на ряд ошибок Кличко, который сейчас проводит заседание вместо секретаря горсовета. Она отметила, что городской голова действует не по регламенту и посоветовала ему взять несколько минут перерыва, чтобы с ним ознакомиться.

В ответ городской голова заверил, что исправится и попросил прощения.

"Спасибо за ваше замечание. Извините, возможно, за некоторые неудобства. Обещаю вам, госпожа Семенова, что в ближайшее время всё будет "отшлифовано"", — сказал Кличко.

Отметим, что мэр столицы 15 апреля уже в третий раз проводит заседание Киевсовета. На двух предыдущих сессиях 3 и 8 апреля, также председательствовал он.

Напомним, неделю назад Владимира Бондаренко уволили с должности секретаря Киевсовета.

Также ранее Семенова высказалась об отмене решений по земельным схемам. Она считает, что таким образом заметают следы.