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Главная Киев Депутат: в Киеве до сих пор не урегулирована проблема частных укрытий

Депутат: в Киеве до сих пор не урегулирована проблема частных укрытий

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Дата публикации 3 июня 2026 23:56
Депутат: в Киеве до сих пор не урегулирована проблема частных укрытий
Укрытие. Фото: Новини.LIVE

В Киеве до сих пор не урегулирована проблема укрытий, которые находятся в частной собственности. Часть из них обозначена на официальных картах как доступные, но фактически могут быть закрытыми во время тревоги. В городском совете отмечают, что ситуация требует законодательного решения.

Об этом заявила депутат Киевского городского совета Динара Габибуллаева в эфире "Київського часу".

Депутат Киевсовета о проблеме частных укрытий в столице

Депутат Динара Габибуллаева пояснила, что в столице остается нерешенной проблема укрытий, расположенных в частной собственности, но обозначенных на официальных картах как доступные для населения.

По ее словам, во время проверок выявляли случаи, когда укрытия были закрыты, а жители не имели к ним доступа во время воздушной тревоги.

"Стоит магазин, например, на первом этаже магазин. Есть подвал. И вот по документам это собственность определенного человека, который когда-то, там, в 90-х, приватизировал, купил и тому подобное. То есть, стоит магазин, стоит подвал. Подвал — это единственное хранилище, скажем так, для жителей этого дома. Мы поднимали этот вопрос и мы сделали изменения на карте. Когда как раз ВСК работала, мы обнаружили, что на карте, например, стоит этот адрес, как укрытие.

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Такой-то адрес, там, 15-Б. И вот смотришь, там все закрыто. Начинаешь проверять, мы вызвали представителей РГА. Это, кстати, возле завода Артема было такое укрытие. Мы поднимали всех, и все.

И даже вышли на то, что это помещение завода Артема. И они не могут открыть, потому что это помещение завода Артема. Я говорю, вы понимаете, что вы подвергаете опасности жителей тех трех домов, потому что это единственное укрытие.

И вот это была серьезная проблема с частными, так скажем, помещениями, которые были включены в карту укрытий. Мы не смогли решить эту коллизию. Единственное, что делали — давали запросы на то, чтобы убрать такие объекты с карты укрытий. Потому что человек рассчитывает на это укрытие и может прийти туда во время опасности", — отметила Габибуллаева.

Она подчеркнула, что вопрос использования частных помещений, которые могут служить укрытиями, требует законодательного урегулирования.

Новини.LIVE информировали, что в Украине большинство проверенных укрытий имеют существенные недостатки, о чем сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Во время мониторинга в 2025 году проверили более тысячи защитных сооружений в разных регионах. По его результатам, замечания получили 93% объектов, среди проблем — закрытые, подтопленные и захламленные укрытия.

Новини.LIVE также писали, что эксперт по госуправлению в сфере градостроительства Виктор Глеба раскритиковал состояние укрытий в Киеве. Он заявил, что имеющиеся уличные конструкции не обеспечивают надлежащей защиты во время обстрелов. Также он назвал установку дорогих модульных укрытий неэффективным использованием средств.

Киев бомбоубежище укрытия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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