Десять интересных фактов о мостах Киева

Парковый мост в Киеве. Фото: Kyiv.day

В прошлом году основные мосты Киева в той или иной степени были признаны нетрудоспособными. При этом открытие нового Подольско-Воскресенского моста не облегчило жизнь жителей Левого берега.

Издание bzh.life рассказывает интересные факты об истории строительства главных мостов Киева и о том, в каком они состоянии сейчас.

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Интересные факты о мостах Киева

1. Первый постоянный мост через Днепр был построен в 1853 году, получил название Николаевский цепной, в честь тогдашнего правителя Российской империи Николая I. В 1920 году во время Освободительной борьбы польские военные взорвали мост перед отступлением.

Мост метро. Фото: bzh.life

2. В 1925 году по проекту Евгения Патона был возведен балочный мост, названный в честь большевистского деятеля Евгении Бош. Это сооружение ждала та же участь: в 1941 году во время отступления советских войск из захваченного немцами Киева мост был взорван.

3. После окончания Второй мировой войны главной преградой для проектировщиков будущего Моста Метро стали части опор предыдущего, которые мешали новому строительству. Они просуществовали до середины 1960-х годов и некоторое время использовались для линии электропередач.

Строительство моста метро в Киеве. Фото: bzh.life

4. Киевский мост Метро стал первым в мире арочным сооружением на сухих стыках. Суть такой технологии заключалась в том, что стыки не заливали бетоном, а части соединяли между собой металлическими болтами.

5. Приблизительно с 1990-х годов мост Метро находится в аварийном состоянии. Сегодня его относят к пятому, последнему по классификации, эксплуатационному состоянию.

6. Русановский метромост капитально обновили в 2019 году, он относится к четвертому эксплуатационному состоянию, то есть частично нетрудоспособен.

Мост Патона. Фото: bzh.life

7. Первое название моста Патона — Наводницкий. Сто лет назад, в конце 1920 года инженер Евгений Оскарович Патон активно пропагандировал в Советской Украине передовые на то время идеи технологий электросварки. По этой технологии и был создан мост, который получил название в честь великого ученого.

8. Строительство Киевского моста началось в 1950 году. Но прежде, чем начать работы, нужно было избавиться от оставшихся от предыдущего моста опор. Недолго думая, их решили взорвать. Чтобы надежно оградить взрывчатку от воды, было использовано пять тысяч презервативов.

Северный мост. Фото: bzh.life

9. Осенью Киевский мост проверили на крепость, пустив по нему на всю ширину колонну танков Т-34. Торжественное открытие прошло 5 ноября 1953 года.

10. Северный мост является лидером по количеству пробок и аварий в Киеве. Он считается самым аварийным участком Киева, ДТП случаются в утренний или вечерний час пик и становятся началом транспортного коллапса в столице.

Ранее мы писали, что в Киевской области на автомобильной дороге международного значения М-07 Киев — Ковель — Ягодин завершают восстановление моста через реку Тетерев, разрушенного во время полномасштабного вторжения в 2022 году.

Напомним, в Киеве с начала 2024 года открыли ряд инфраструктурных объектов.