Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow З'єднує з країнами ЄС — на Київщині завершують відновлення мосту arrow

З'єднує з країнами ЄС — на Київщині завершують відновлення мосту

28 грудня 2024 09:59
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Міст через річку Тетерів на Київщині майже відновили — який вигляд має та основні характеристики
Роботи з відновлення мосту. Фото: Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Київській області на автомобільній дорозі міжнародного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин завершують відновлення мосту через річку Тетерів, який було зруйновано під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. Автомагістраль поєднує столицю з кордоном із Європейським Союзом.

Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Читайте також:

Відновлення мосту на Київщині

У Держагентстві зазначили, що в рамках проєкту відбудови було виконано комплекс робіт: відновлено 12 опор мосту, збудовано дві нові, влаштовано прогонові будови, гідроізоляцію та асфальтобетонне покриття. Також змонтовано перильне і бар’єрне огородження, встановлено сучасну систему водовідведення з очищувальними спорудами.

"Рух для всіх видів автотранспорту відкрито. Це дозволило відновити один із ключових транспортних коридорів Київщини", — йдеться у повідомленні.

Міст через річку Тетерів на Київщині
На Київщині завершують відновлення мосту. Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України 

Окремо наголошується, що наразі деякі роботи ще тривають. Зокрема, завершується встановлення освітлення на мосту та прилеглих підходах.

"Завершимо благоустрій прилеглих територій та встановимо усі інженерні мережі в 2025 році", — підкреслили в Держагентстві.

Там також розповіли, що середньодобова інтенсивність руху становить 5687 автомобілів, перспективна — 6473 автомобілів. Розрахункова швидкість руху по мосту — 90 км/год, а строк експлуатації — 85 років.

Відновлення мосту на Київщині
Деякі роботи на мосту ще тривають. Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України 

Нагадаємо, у Києві від початку 2024 року відкрили низку інфраструктурних об'єктів. Зокрема, 1 грудня відкрили Подільсько-Воскресенський міст, який будували понад 30 років. За цей час на нього було витрачено понад 20 мільярдів гривень.

Київ міст дороги авто Київська область відновлення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:45 Сім подарунків-інвестицій на Новий рік — що варто обрати

10:36 Залишились лічені дні — Гордон зробив заяву про закінчення війни

10:15 Ситуація у Чорному морі — скільки ворожих кораблів загрожують

10:10 На кордоні Афганістану та Пакистану спалахнули запеклі бої

10:08 Варто чекати змін — що буде із зарплатами медиків у 2025 році

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

09:59 З'єднує з країнами ЄС — на Київщині завершують відновлення мосту

09:51 Ворожі обстріли на Харківщині — постраждав 58-річний чоловік

09:42 Затори на кордонах — яка ситуація на трасі Одеса-Рені сьогодні

09:25 Нічна атака на Миколаїв — зруйновано дах житлового будинку

09:19 Як зміняться пенсії для харків’ян у 2025 році — суми і нові умови

10:45 Сім подарунків-інвестицій на Новий рік — що варто обрати

10:36 Залишились лічені дні — Гордон зробив заяву про закінчення війни

10:15 Ситуація у Чорному морі — скільки ворожих кораблів загрожують

10:10 На кордоні Афганістану та Пакистану спалахнули запеклі бої

10:08 Варто чекати змін — що буде із зарплатами медиків у 2025 році

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

09:59 З'єднує з країнами ЄС — на Київщині завершують відновлення мосту

09:51 Ворожі обстріли на Харківщині — постраждав 58-річний чоловік

09:42 Затори на кордонах — яка ситуація на трасі Одеса-Рені сьогодні

09:25 Нічна атака на Миколаїв — зруйновано дах житлового будинку

09:19 Як зміняться пенсії для харків’ян у 2025 році — суми і нові умови

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

26 грудня 2024

08:00 Фіндопомога від ЮНІСЕФ — хто може отримати 11 тис. грн