Міст через річку Тетерів на Київщині майже відновили — який вигляд має та основні характеристики

Роботи з відновлення мосту. Фото: Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України

У Київській області на автомобільній дорозі міжнародного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин завершують відновлення мосту через річку Тетерів, який було зруйновано під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. Автомагістраль поєднує столицю з кордоном із Європейським Союзом.

Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

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У Держагентстві зазначили, що в рамках проєкту відбудови було виконано комплекс робіт: відновлено 12 опор мосту, збудовано дві нові, влаштовано прогонові будови, гідроізоляцію та асфальтобетонне покриття. Також змонтовано перильне і бар’єрне огородження, встановлено сучасну систему водовідведення з очищувальними спорудами.

"Рух для всіх видів автотранспорту відкрито. Це дозволило відновити один із ключових транспортних коридорів Київщини", — йдеться у повідомленні.

На Київщині завершують відновлення мосту. Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Окремо наголошується, що наразі деякі роботи ще тривають. Зокрема, завершується встановлення освітлення на мосту та прилеглих підходах.

"Завершимо благоустрій прилеглих територій та встановимо усі інженерні мережі в 2025 році", — підкреслили в Держагентстві.

Там також розповіли, що середньодобова інтенсивність руху становить 5687 автомобілів, перспективна — 6473 автомобілів. Розрахункова швидкість руху по мосту — 90 км/год, а строк експлуатації — 85 років.

Деякі роботи на мосту ще тривають. Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Нагадаємо, у Києві від початку 2024 року відкрили низку інфраструктурних об'єктів. Зокрема, 1 грудня відкрили Подільсько-Воскресенський міст, який будували понад 30 років. За цей час на нього було витрачено понад 20 мільярдів гривень.