Міст через річку Тетерів на Київщині майже відновили — який вигляд має та основні характеристики

З'єднує з країнами ЄС — на Київщині завершують відновлення мосту
У Київській області на автомобільній дорозі міжнародного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин завершують відновлення мосту через річку Тетерів, який було зруйновано під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. Автомагістраль поєднує столицю з кордоном із Європейським Союзом.
Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
Відновлення мосту на Київщині
У Держагентстві зазначили, що в рамках проєкту відбудови було виконано комплекс робіт: відновлено 12 опор мосту, збудовано дві нові, влаштовано прогонові будови, гідроізоляцію та асфальтобетонне покриття. Також змонтовано перильне і бар’єрне огородження, встановлено сучасну систему водовідведення з очищувальними спорудами.
"Рух для всіх видів автотранспорту відкрито. Це дозволило відновити один із ключових транспортних коридорів Київщини", — йдеться у повідомленні.
Окремо наголошується, що наразі деякі роботи ще тривають. Зокрема, завершується встановлення освітлення на мосту та прилеглих підходах.
"Завершимо благоустрій прилеглих територій та встановимо усі інженерні мережі в 2025 році", — підкреслили в Держагентстві.
Там також розповіли, що середньодобова інтенсивність руху становить 5687 автомобілів, перспективна — 6473 автомобілів. Розрахункова швидкість руху по мосту — 90 км/год, а строк експлуатації — 85 років.
Нагадаємо, у Києві від початку 2024 року відкрили низку інфраструктурних об'єктів. Зокрема, 1 грудня відкрили Подільсько-Воскресенський міст, який будували понад 30 років. За цей час на нього було витрачено понад 20 мільярдів гривень.
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