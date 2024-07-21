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Дівчина, яка впала у Дніпро в Києві, була без страховки та екіпірування, — очевидець

21 липня 2024 16:09
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Аварія на атракціоні в Києві 21 липня — дівчина була без страховки та екіпірування
Місце аварії на атракціоні в Києві. Фото: Нацполіція
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Кияни, які бачили, як обірвалася канатна дорога через річку Дніпро розповіли деталі інциденту. За словами одного з них, впавши у воду, дівчина навіть не проявляла ніяких ознак життя.

Про це очевидці розповіли у коментарі для Новини.LIVE у неділю, 21 липня.

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Очевидець каже, що у дівчини не було страховки та екіпірування.

"Якби вона мала страховку, можна було б легко відстібнути і врятувати", — зазначив він.

Рибалка каже, що у воду ніхто не стрибнув рятувати дівчину. За його словами, він бачив лише те, як на воді з'являються круги від падіння. Потерпіла не кричала та не подавала ніяких ознак життя. 

"Я не бачив, як дівчина впала, але під час риболовлі почув дуже сильний сплеск води. Спочатку я подумав, що обірвалась тарзанка на мосту, але виявилося, що канатна дорога обірвалась. Люди почали витягувати трос на набережну, але там нікого вже не було", — наголосив рибалка.

Нагадаємо, 21 липня у Києві обірвався трос на атракціоні-спуску над Дніпром. Місцеві одразу повідомили, що на тросі перебувала людина, яка впала в річку.

Внаслідок цього ускладнився рух на Набережному шосе. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

У КМДА заявили, що наразі рятувальники намагаються віднайти дівчину. До рятувальної операції залучені спеціальна техніка та катери з водолазами.

Київ трагедія аварія вода ріка Дніпро

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