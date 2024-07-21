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Під час обриву тросу на атракціоні-спуску в Києві перебувала людина — поліція шукає дівчину

21 липня 2024 15:31
Валерія Барановська - редактор
Обрив тросу на атракціоні-спуску над Дніпром — рятувальники шукають дівчину
Правоохоронці намагаються віднайти дівчину, яка упала в Дніпро під час обриву тросу. Фото: Нацполіція
Валерія Барановська - редактор

У Києві обірвався трос на атракціоні-спуску над Дніпром. Людина, яка перебувала на момент аварії на атракціоні впала у воду. Наразі рятувальники намагаються віднайти дівчину.

Про це повідомила пресслужба КМДА у неділю, 21 липня.

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У Києві у неділю, 21 липня, обірвався трос на атракціоні-спуску над Дніпром. Під час аварії на ньому знаходилася людина. Наразі рятувальники намагаються віднайти дівчину, яка впала у воду.

У Києві сталася аварія на атракціоні-спуску
Правоохоронці працюють на місці подій. Фото: Нацполіція

"Триває рятувально-пошукова операція, до якої залучені спеціальна техніка та катери з водолазами", — йдеться у повідомленні.

Також у зв'язку із обривом троса на зіплайні ускладнено рух транспорту на Набережному шосе.

У Києві обірвався трос на зіплайні
Поліція розслідує аварію на атракціоні-спуску у Києві. Фото: Нацполіція

Міська адміністрація Києва звертається і вимагає від правоохоронців ретельного розслідування щодо самої ситуації і діяльності компанії. Відомо, що атракціон працює у столиці з 2021 року.

Під час обриву тросу на атракціоні-спуску в Києві перебувала людина — поліція шукає дівчину - фото 3
Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 липня, невідомі особи знесли історичний будинок на вулиці Олександра Кониського в Києві за допомогою важкої будівельної техніки.

Прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських, попри її арешт. 

Раніше ми повідомляли про те, що у Києві відбулася акція протесту, спрямована проти міського голови Віталія Кличка. Кілька сотень людей вигукували гасла, зокрема називаючи мера столиці "мародером".

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