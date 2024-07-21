Авария на аттракционе в Киеве 21 июля — девушка была без страховки и экипировки

Место аварии на аттракционе в Киеве. Фото: Нацполиция

Киевляне, видевшие, как оборвалась канатная дорога через реку Днепр, рассказали детали инцидента. По словам одного из них, упав в воду, девушка даже не проявляла никаких признаков жизни.

Об этом очевидцы рассказали в комментарии для Новини.LIVE в воскресенье, 21 июля.

Читайте также:

Авария на аттракционе в Киеве

Очевидец говорит, что у девушки не было страховки и экипировки.

"Если бы у нее была страховка, можно было бы легко отстегнуть и спасти", — отметил он.

Рыбак говорит, что в воду никто не прыгнул спасать девушку. По его словам, он видел только, как на воде появляются круги от падения. Потерпевшая не кричала и не подавала никаких признаков жизни.

"Я не видел, как девушка упала, но во время рыбалки услышал очень сильный всплеск воды. Сначала я подумал, что оборвалась тарзанка на мосту, но оказалось, что канатная дорога оборвалась. Люди начали вытаскивать трос на набережную, но там никого уже не было", — отметил рыбак.

Напомним, 21 июля в Киеве оборвался трос на аттракционе-спуске над Днепром. Местные сразу сообщили, что на тросе находился человек, который упал в реку.

В результате усложнилось движение на Набережном шоссе. Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

В КГГА заявили, что спасатели пытаются найти девушку. К спасательной операции привлечены специальная техника и катера с водолазами.