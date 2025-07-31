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Головна Київ Диво під час атаки на Київ — дівчина впала з 9 поверху та вижила

Диво під час атаки на Київ — дівчина впала з 9 поверху та вижила

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 16:15
Киянка вилетіла з дев'ятого поверху під час атаки РФ і вижила
Киянка випала з 9 поверху та вижила. Фото: кадр з відео

У ніч на четвер, 31 липня, під час чергової ракетної атаки Росії по Києву сталася вражаюча історія. У Святошинському районі столиці дівчина на ім’я Вероніка впала з дев’ятого поверху і вижила.

Про це повідомляє ТСН.

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За словами самої постраждалої, вибухова хвиля, ймовірно, викинула її з вікна разом із ліжком. Дивом вона зазнала лише перелому ноги та пошкодження зуба.

Наразі дівчина перебуває у лікарні. Про стан її батьків на цей момент нічого не відомо — їх місцеперебування з’ясовується.

Для Вероніки цей день, як вона зізнається, став другим днем народження. 

"З 9-го поверху вилетіла. Зламана нога, і зуб відвалився. Я була притомна. Я просто була сонна і не розуміла, що відбувається. Я чула вибух, і через секунду я вже на землі. Я не знаю, як це взагалі можливо, як можна було пролетіти 9 поверхів і залишитися просто зі зламаною ногою. Скоріше за все, я реально сиділа на ліжку і просто впала разом із ним. І через це я не вдарилася, бо ліжко м'яке. Я не знаю, що з батьком, що з матір’ю. Не знаю взагалі, де вони, що з ними", — розповіла дівчина.

Внаслідок російської атаки в Києві загинули вісім людей, ще понад 130 осіб постраждали, серед них 12 дітей.

Нагадаємо, з-під завалів у Києві дістали чоловіка, який дивом вижив. Його затисло конструкціями.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського удару по багатоповерхівці у Святошинському районі.

Київ вибух обстріли війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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