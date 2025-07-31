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Главная Киев Чудо во время атаки на Киев — девушка упала с 9 этажа и выжила

Чудо во время атаки на Киев — девушка упала с 9 этажа и выжила

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 16:15
Киевлянка вылетела с девятого этажа во время атаки РФ и выжила
Киевлянка выпала с 9 этажа и выжила. Фото: кадр из видео

В ночь на четверг, 31 июля, во время очередной ракетной атаки России по Киеву произошла впечатляющая история. В Святошинском районе столицы девушка по имени Вероника упала с девятого этажа — и выжила.

Об этом сообщает ТСН.

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По словам самой пострадавшей, взрывная волна, вероятно, выбросила ее из окна вместе с кроватью. Чудом она получила только перелом ноги и повреждение зуба.

Сейчас девушка находится в больнице. О состоянии ее родителей на данный момент ничего не известно — их местонахождение выясняется.

Для Вероники этот день, как она признается, стал вторым днем рождения.

"С 9-го этажа вылетела с 9-го этажа. Сломана нога и зуб отвалился. Я была в сознании. Я просто была сонная и не понимала, что происходит. Я слышала взрыв, и через секунду я уже на земле. Я не знаю, как это вообще возможно, как можно было пролететь 9 этажей и остаться просто со сломанной ногой. Скорее всего, я реально сидела на кровати и просто упала вместе с ней. И поэтому я не ударилась, потому что кровать мягкая. Я не знаю, что с отцом, что с матерью. Не знаю вообще, где они, что с ними", — рассказала девушка.

В результате российской атаки в Киеве погибли восемь человек, еще более 130 человек пострадали, среди них — 12 детей.

Напомним, из-под завалов в Киеве достали мужчину, который чудом выжил. Его зажало конструкциями.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского удара по многоэтажке в Святошинском районе.

Киев взрыв обстрелы война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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