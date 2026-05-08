Дизель по 87,83 грн: ціни на пальне у Києві знизилися

Дизель по 87,83 грн: ціни на пальне у Києві знизилися

Дата публікації: 8 травня 2026 16:49
Одна з українських АЗС. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 8 травня, у Києві фіксується зниження середніх цін на всі основні види пального. Найбільше подешевшали дизельне пальне та бензин А-92 — більш ніж на 1% за добу. Водночас преміальний бензин А-95 і автогаз також втратили у вартості, хоча темпи здешевшання були помірнішими.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Мінфіну.

Скриншот цін на пальне на Київщині 8 травня/Мінфін

Ціни на пальне у Києві 8 травня

Станом на 8 травня у Києві  та Київській області середня вартість бензину А-95 преміум становить 76,78 грн за літр. За останню добу пальне подешевшало на 0,55 грн, або на 0,705%. Це свідчить про поступове коригування цін після попереднього зростання вартості нафтопродуктів.

Бензин А-95 наразі продається в середньому по 72,61 грн за літр. Ціна знизилася на 0,38 грн, що еквівалентно падінню на 0,524%. Така динаміка може бути пов’язана зі стабілізацією гуртового ринку та зменшенням тиску на операторів АЗС.

Помітніше здешевшав бензин А-92. Середня ціна опустилася до 65,76 грн за літр, що на 0,67 грн менше, ніж днем раніше. У відсотковому значенні це падіння склало 1,004%, що стало одним із найбільших добових знижень серед усіх видів пального.

Скриншот цін на пальне на АЗС Київщини 8 травня/Мінфін

Дизельне пальне також продемонструвало суттєве зниження. Середня ціна в Києві становить 87,83 грн за літр, а добове падіння склало 0,89 грн, або 1,008%. Саме дизель став лідером за темпами здешевшання, що може позитивно вплинути на витрати перевізників і логістичного сектору.

Автомобільний газ залишається найдоступнішим видом пального. Середня ціна становить 48,00 грн за літр, що на 0,18 грн дешевше, ніж добою раніше. У відсотковому значенні здешевшання склало 0,366%.

Загалом ринок пального у Києві демонструє тенденцію до поступового зниження цін. Якщо така динаміка збережеться найближчими днями, водії можуть розраховувати на подальше незначне здешевшання бензину, дизеля та автогазу.

Новини.LIVE інформували, що 7 травня пальне у Києві було трохи дорожче. Відтак, у четвер дизпаливо у Києві продавали по 88,73 грн за літр. Водночас А-95+ також 7 травня коштував дорожче — 77,32 грн.

ціни на паливо Київ Ціни на пальне
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
