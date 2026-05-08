Дизель по 87,83 грн: цены на топливо в Киеве снизились

Одна из украинских АЗС. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 8 мая, в Киеве фиксируется снижение средних цен на все основные виды топлива. Больше всего подешевели дизельное топливо и бензин А-92 — более чем на 1% за сутки. В то же время премиальный бензин А-95 и автогаз также потеряли в стоимости, хотя темпы удешевления были более умеренными.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

Скриншот цен на топливо в Киевской области 8 мая/Минфин

Цены на топливо в Киеве 8 мая

По состоянию на 8 мая в Киеве и Киевской области средняя стоимость бензина А-95 премиум составляет 76,78 грн за литр. За последние сутки топливо подешевело на 0,55 грн, или на 0,705%. Это свидетельствует о постепенной корректировке цен после предыдущего роста стоимости нефтепродуктов.

Бензин А-95 сейчас продается в среднем по 72,61 грн за литр. Цена снизилась на 0,38 грн, что эквивалентно падению на 0,524%. Такая динамика может быть связана со стабилизацией оптового рынка и уменьшением давления на операторов АЗС.

Заметнее подешевел бензин А-92. Средняя цена опустилась до 65,76 грн за литр, что на 0,67 грн меньше, чем днем ранее. В процентном значении это падение составило 1,004%, что стало одним из самых больших суточных снижений среди всех видов топлива.

Скриншот цен на топливо на АЗС Киевской области 8 мая/Минфин

Дизельное топливо также продемонстрировало существенное снижение. Средняя цена в Киеве составляет 87,83 грн за литр, а суточное падение составило 0,89 грн, или 1,008%. Именно дизель стал лидером по темпам удешевления, что может положительно повлиять на расходы перевозчиков и логистического сектора.

Автомобильный газ остается самым доступным видом топлива. Средняя цена составляет 48,00 грн за литр, что на 0,18 грн дешевле, чем сутками ранее. В процентном значении удешевление составило 0,366%.

В целом рынок топлива в Киеве демонстрирует тенденцию к постепенному снижению цен. Если такая динамика сохранится в ближайшие дни, водители могут рассчитывать на дальнейшее незначительное удешевление бензина, дизеля и автогаза.

Новини.LIVE информировали, что 7 мая топливо в Киеве было немного дороже. Следовательно, в четверг дизтопливо в Киеве продавали по 88,73 грн за литр. В то же время А-95+ также 7 мая стоил дороже — 77,32 грн.

