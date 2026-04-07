На Контрактовій площі Києва демонтують оглядове колесо: фото

Колесо огляду на Контрактовій площі. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У Києві на Контрактовій площі демонтують оглядове колесо. Станом на вівторок, 7 квітня, конструкцію розбирають. Воно працювало у столиці з 2017 року, але причиною для демонтажу став аварійний стан.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Демонтаж колеса огляду в Києві

З майданчика вже вивозять кабінки оглядового колеса. Атракціон остаточне залишає Контрактову площу.

У Києві розбирають колесо огляду на Подолі. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Демонтаж колеса огляду в Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Колесо стало помітною частиною простору Подолу, але його розміщення викликали дискусії серед містян та фахівців із охорони культурної спадщини.

Демонтаж колеса огляду на Контрактовій площі. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Демонтаж атракціону у Києві на Подолі. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Департамент територіального контролю Києва, у грудні минулого року закрили колесо огляду на Подолі. Власник погодився демонтувати його на вимогу прокуратури.

Раніше у прокуратурі показали стан атракціону на Подолі. Зокрема, його опорна металева конструкція розміщена на деревʼяних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані. Крім того, посадовцям КМДА оголосили підозри.