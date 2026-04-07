На Контрактовій площі Києва демонтують оглядове колесо: фото
У Києві на Контрактовій площі демонтують оглядове колесо. Станом на вівторок, 7 квітня, конструкцію розбирають. Воно працювало у столиці з 2017 року, але причиною для демонтажу став аварійний стан.
Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.
Демонтаж колеса огляду в Києві
З майданчика вже вивозять кабінки оглядового колеса. Атракціон остаточне залишає Контрактову площу.
Колесо стало помітною частиною простору Подолу, але його розміщення викликали дискусії серед містян та фахівців із охорони культурної спадщини.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Департамент територіального контролю Києва, у грудні минулого року закрили колесо огляду на Подолі. Власник погодився демонтувати його на вимогу прокуратури.
Раніше у прокуратурі показали стан атракціону на Подолі. Зокрема, його опорна металева конструкція розміщена на деревʼяних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані. Крім того, посадовцям КМДА оголосили підозри.
