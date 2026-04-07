Ціни на пальне у Києві б'ють рекорди: дизель коштує 95 грн

Ціни на пальне у Києві 7 квітня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Києві у вівторок, 7 квітня, знову зросли ціни на пальне. Дизель подекуди вже коштує 95 грн за літр. Ціна на бензин А-95 коливається в межах 73,40-76,99 грн за літр. Вартість газу — близько 50 грн за літр.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Ціни на пальне у Києві 7 квітня

Вартість пального у Києві знову зросла. Ціна коливається залежно від виду палива та АЗС. Зокрема, на SOCAR сьогодні такий прайс:

Nano ДП — 91,99 грн за літр;

А-95 — 76,99 грн за літр;

Nano 95 — 80,99 грн за літр;

Diesel Nano Extro — 94,99 грн за літр;

Nano 100 — 86,99 грн за літр;

Газ — 49,98 грн за літр.

Ціни на SOCAR. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

На OKKO вартість дизелю ще вища. Там ціна сьогодні доходить до 95 грн за літр:

Pulls 100 — 86,90 грн за літр;

Pulls 95 — 79,90 грн за літр;

А-95 Євро — 76,90 грн за літр;

Pulls ДП — 95,00 грн за літр;

ДП Євро — 92,00 грн за літр;

Газ — 49,99 грн за літр.

Ціни на OKKO. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Дещо вигідніше сьогодні заправлятися на UPG. Ціни на дизель та бензин на цій АЗС нижчі:

UPG 100 — 82,40 грн за літр;

UPG 95 — 76,40 грн за літр;

А-95 — 73,40 грн за літр;

ДП Євро — 90,90 грн за літр.

Ціни на UPG. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

На WOG у Києві сьогодні такі ціни на газ, бензин та дизель:

ДП Євро5 — 91,90 грн за літр;

Mustang ДП — 94,90 грн за літр;

Євро5 95 — 77,00 грн за літр;

Mustang 95 — 80,00 грн за літр;

Mustang 100 — 87,00 грн за літр;

Газ — 49,99 грн за літр.

Ціни на WOG. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

