Дизель по 97 грн: в Киеве в очередной раз подорожало топливо

Цены на топливо на АЗС WOG в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Киеве в среду, 8 апреля, снова выросли цены на топливо. В частности, на некоторых АЗС за дизель придется отдать 97 грн/л, а за бензин — 80 грн/л. Стоимость автогаза около 50 гривен.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Стоимость топлива в Киеве 8 апреля

Цены на топливо в Киеве на АЗС WOG:

Евро5 ДТ — 94 грн;

Mustang+ ДТ — 97 грн;

Евро5 95 — 77 грн;

Mustang 95 — 80 грн;

Mustang 100 — 87 грн;

Автогаз — 49,99 грн.

Стоимость топлива на АЗС ОККО:

Pulls 100 — 86,90 грн;

Pulls 95 — 79,90 грн;

95 Евро — 76,90 грн;

Pulls ДТ — 96,90 грн;

ДП Евро — 93,90 грн;

AdBlue — 52,90 грн.

Стоимость топлива на АЗС Окко. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

На UPG стоимость бензина 100 составляет 83,90 грн. За UPG 95 придется отдать 77,90 грн. В то же время А-95 стоит 74,90 грн, Euro ДТ — 92 грн.

Цены на АЗС Upg. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Как писали Новини.LIVE, еще вчера дизель кое-где стоил по 95 грн. Стоимость бензина А-95 колебалась в пределах 73,40-76,99 грн. Автогаз удержал стоимость 50 грн за литр.

