Дизель по 97 грн: в Киеве в очередной раз подорожало топливо
В Киеве в среду, 8 апреля, снова выросли цены на топливо. В частности, на некоторых АЗС за дизель придется отдать 97 грн/л, а за бензин — 80 грн/л. Стоимость автогаза около 50 гривен.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.
Стоимость топлива в Киеве 8 апреля
Цены на топливо в Киеве на АЗС WOG:
- Евро5 ДТ — 94 грн;
- Mustang+ ДТ — 97 грн;
- Евро5 95 — 77 грн;
- Mustang 95 — 80 грн;
- Mustang 100 — 87 грн;
- Автогаз — 49,99 грн.
Стоимость топлива на АЗС ОККО:
- Pulls 100 — 86,90 грн;
- Pulls 95 — 79,90 грн;
- 95 Евро — 76,90 грн;
- Pulls ДТ — 96,90 грн;
- ДП Евро — 93,90 грн;
- AdBlue — 52,90 грн.
На UPG стоимость бензина 100 составляет 83,90 грн. За UPG 95 придется отдать 77,90 грн. В то же время А-95 стоит 74,90 грн, Euro ДТ — 92 грн.
Как писали Новини.LIVE, еще вчера дизель кое-где стоил по 95 грн. Стоимость бензина А-95 колебалась в пределах 73,40-76,99 грн. Автогаз удержал стоимость 50 грн за литр.
Читайте Новини.LIVE!