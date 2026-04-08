Дизель по 97 грн: в Киеве в очередной раз подорожало топливо

Дизель по 97 грн: в Киеве в очередной раз подорожало топливо

Дата публикации 8 апреля 2026 09:55
Цены на топливо на АЗС WOG в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Киеве в среду, 8 апреля, снова выросли цены на топливо. В частности, на некоторых АЗС за дизель придется отдать 97 грн/л, а за бензин — 80 грн/л. Стоимость автогаза около 50 гривен.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Стоимость топлива в Киеве 8 апреля

Цены на топливо в Киеве на АЗС WOG:

  • Евро5 ДТ — 94 грн;
  • Mustang+ ДТ — 97 грн;
  • Евро5 95 — 77 грн;
  • Mustang 95 — 80 грн;
  • Mustang 100 — 87 грн;
  • Автогаз — 49,99 грн.

Стоимость топлива на АЗС ОККО:

  • Pulls 100 — 86,90 грн;
  • Pulls 95 — 79,90 грн;
  • 95 Евро — 76,90 грн;
  • Pulls ДТ — 96,90 грн;
  • ДП Евро — 93,90 грн;
  • AdBlue — 52,90 грн.
Ціни на пальне у Києві 8 квітня
Стоимость топлива на АЗС Окко. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

На UPG стоимость бензина 100 составляет 83,90 грн. За UPG 95 придется отдать 77,90 грн. В то же время А-95 стоит 74,90 грн, Euro ДТ — 92 грн.

Ціни на АЗС UPG у Києві 8 квітня
Цены на АЗС Upg. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Как писали Новини.LIVE, еще вчера дизель кое-где стоил по 95 грн. Стоимость бензина А-95 колебалась в пределах 73,40-76,99 грн. Автогаз удержал стоимость 50 грн за литр.

А на Контрактовой площади Киева продолжается демонтаж колеса обозрения, которое работало в городе с 2017 года. Накануне правоохранители обнаружили аварийное состояние аттракциона.

Ранее в одном из популярных супермаркетов Киева заметили пасхальный кулич за 99 999 гривен. Стоимость существенно превышает обычные цены на праздничную выпечку.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
