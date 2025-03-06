Метро в Киеве — объявили тендер на покупку 50 новых вагонов

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Киевский метрополитен объявил новый тендер. Планируют закупить 50 новых вагонов в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития.

Об этом сообщили на официальном портале Киева в среду, 5 марта.

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Как отмечается в сообщении, Киевский метрополитен планирует обновить подвижной состав. Для этого приобретут 50 новых вагонов. Финансировать это будут в рамках кредитного договора, заключенного с Европейским банком реконструкции и развития. На официальном сайте ЕБРР уже объявили тендер на закупку вагонов. Он предусматривает покупку 10 пятивагонных поездов со свободным проходом между вагонами.

"Они должны соответствовать современным европейским стандартам и учитывать особенности эксплуатации в столичной подземке. Также в рамках тендера запланированы поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования и инструментов для обслуживания и ремонта подвижного состава", — говорится в сообщении.

Закупку будут проводить в формате открытых торгов. Конечный срок подачи предложений для первого этапа — май 2025 года.

Напомним, на станции метро "Теремки" в Киеве начал работать второй выход. Его закрыли еще в 2022 году после начала полномасштабного вторжения.

Также в КГВА показали, как чинят вагоны в метро. К слову, ежедневно метрополитен в Киеве перевозит сотни тысяч пассажиров.