Днепровская райадминистрация расторгла договор о закупке детских игрушек у бомбоубежища

Дети в укрытии. Фото: google.com

На днях стало известно, что Днепровская районная государственная администрация закупила детские игрушки в укрытие почти на один миллион гривен. Речь идет о конструкторах для игры.

Издание Новини.LIVE направило официальный запрос в управление образования Днепровской районной государственной администрации относительно предоставления комментария по этой теме.

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"По запросу ООО "МЕДИАСЕТИ" от 29.06.2023 года № 001/5 (СМИ-1036) о закупке конструкторов для игры и обучения в укрытиях во время воздушных тревог, Днепровская районная в городе Киеве государственная администрация информирует. Договор № 64 от 11.05. 2023 на закупку: "Играшки" код 37520000-9 ДК 021:2015 (конструкторы для игры и обучения в укрытиях во время воздушных тревог) заключен между управлением образования и Физическим лицом-предпринимателем Барсученко Сергеем Николаевичем на сумму 900 770,00 методом заключения дополнительного соглашения № 1 от 27.06.2023 года", — говорится в сообщении.

Днепровская администрация ответила на запрос Новости.LIVE по поводу закупок игрушек у бомбоубежища. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что управление образования Днепровской районной государственной администрации в городе Киеве из-за государственных закупок провело тендер на конструкторы для игры в укрытиях . На детские игрушки они потратили около одного миллиона гривен. Закупить решили настольные игры и обучающие конструкторы для детей, которые они могут использовать во время воздушных тревог.

Добавим, что недавний скандал с барабанами, сковородками и овощерезками для бомбоубежищ набрал бешеный оборот. Следовательно, Днепровская районная администрация города Киева досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах.

Также в одном из районов Киева в укрытие для учебных заведений закупили дорогие сковородки, профессиональные овощерезки и барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.