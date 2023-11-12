До Києва йде чоловік, який несе на плечі величезний хрест
У мережі поширилось відео, на якому чоловік з величезним хрестом йде до Києва. Своїм одягом та зовнішнім виглядом він нагадує Ісуса.
Відео поширилося у соцмережі.
Чоловік з хрестом йде до Києва
З'ясувалося, що 33-річного подорожнього звати Джимі. Він американець зі штату Вірджинія.
Його подорож почалася майже три місяці тому. Він йде з Варшави до Києва. До столиці України він прибуде зовсім скоро. Наприкінці жовтня його бачили у Житомирі.
З собою в подорож він взяв величезний хрест, намет та килимок для ночівлі. Джимі заявив, що хоче подарувати любов та радість усім людям, яких зустрічає по дорозі.
Нагадаємо, на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі Києва сталося займання. Відомо, що горів склад з будівельними матеріалами.
Також ми писали, що пожежу, що виникла на складі будівельних матеріалів у Дарницькому районі Києва, ліквідували. Внаслідок інциденту постраждали двоє співробітників.
Додамо, киянка показала оригінальний спосіб, як боротися з водіями, що викидають сміття на дорогу. Вона повернула чоловіку його ж паперовий стаканчик.
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