До Києва йде чоловік, який несе на плечі величезний хрест

Чоловік, який йде з хрестом до Києва. Фото: скриншот з відео

У мережі поширилось відео, на якому чоловік з величезним хрестом йде до Києва. Своїм одягом та зовнішнім виглядом він нагадує Ісуса.

Відео поширилося у соцмережі.

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Чоловік з хрестом йде до Києва

З'ясувалося, що 33-річного подорожнього звати Джимі. Він американець зі штату Вірджинія.

Його подорож почалася майже три місяці тому. Він йде з Варшави до Києва. До столиці України він прибуде зовсім скоро. Наприкінці жовтня його бачили у Житомирі.

З собою в подорож він взяв величезний хрест, намет та килимок для ночівлі. Джимі заявив, що хоче подарувати любов та радість усім людям, яких зустрічає по дорозі.

Нагадаємо, на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі Києва сталося займання. Відомо, що горів склад з будівельними матеріалами.

Також ми писали, що пожежу, що виникла на складі будівельних матеріалів у Дарницькому районі Києва, ліквідували. Внаслідок інциденту постраждали двоє співробітників.

Додамо, киянка показала оригінальний спосіб, як боротися з водіями, що викидають сміття на дорогу. Вона повернула чоловіку його ж паперовий стаканчик.