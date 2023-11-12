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До Києва йде чоловік, який несе на плечі величезний хрест

12 листопада 2023 22:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
До Києва йде чоловік, який несе на плечі величезний хрест
Чоловік, який йде з хрестом до Києва. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі поширилось відео, на якому чоловік з величезним хрестом йде до Києва. Своїм одягом та зовнішнім виглядом він нагадує Ісуса. 

Відео поширилося у соцмережі.

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Чоловік з хрестом йде до Києва

З'ясувалося, що 33-річного подорожнього звати Джимі. Він американець зі штату Вірджинія.

Його подорож почалася майже три місяці тому. Він йде з Варшави до Києва. До столиці України він прибуде зовсім скоро. Наприкінці жовтня його бачили у Житомирі.

З собою в подорож він взяв величезний хрест, намет та килимок для ночівлі. Джимі заявив, що хоче подарувати любов та радість усім людям, яких зустрічає по дорозі.

Нагадаємо, на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі Києва сталося займання. Відомо, що горів склад з будівельними матеріалами.

Також ми писали, що пожежу, що виникла на складі будівельних матеріалів у Дарницькому районі Києва, ліквідували. Внаслідок інциденту постраждали двоє співробітників.

Додамо, киянка показала оригінальний спосіб, як боротися з водіями, що викидають сміття на дорогу. Вона повернула чоловіку його ж паперовий стаканчик.

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