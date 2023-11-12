В Киев идет человек, который несет на плече огромный крест

Человек, который идет с крестом в Киев. Фото: скриншот с видео

В сети распространилось видео, на котором мужчина с огромным крестом идет в Киев. Своей одеждой и внешним видом он напоминает Иисуса.

Видео распространилось в соцсети.

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Мужчина с крестом идет в Киев

Выяснилось, что 33-летнего путешественника зовут Джимми. Он американец из штата Вирджиния.

Его путешествие началось почти три месяца назад. Он идет из Варшавы в Киев. В столицу Украины он прибудет совсем скоро. В конце октября его видели в Житомире.

С собой в путешествие он взял огромный крест, палатку и коврик для ночлега. Джимми заявил, что хочет подарить любовь и радость всем людям, которых встречает по дороге.

Напомним, на улице Бориспольской в Дарницком районе Киева произошло возгорание. Известно, что горел склад со строительными материалами.

Также мы писали, что пожар, возникший на складе строительных материалов в Дарницком районе Киева, был ликвидирован. В результате инцидента пострадали двое сотрудников.

Добавим, киевлянка показала оригинальный способ, как бороться с водителями, выбрасывающими мусор на дорогу. Она вернула мужчине его же бумажный стаканчик.