В Киев идет человек, который несет на плече огромный крест
В сети распространилось видео, на котором мужчина с огромным крестом идет в Киев. Своей одеждой и внешним видом он напоминает Иисуса.
Видео распространилось в соцсети.
Мужчина с крестом идет в Киев
Выяснилось, что 33-летнего путешественника зовут Джимми. Он американец из штата Вирджиния.
Его путешествие началось почти три месяца назад. Он идет из Варшавы в Киев. В столицу Украины он прибудет совсем скоро. В конце октября его видели в Житомире.
С собой в путешествие он взял огромный крест, палатку и коврик для ночлега. Джимми заявил, что хочет подарить любовь и радость всем людям, которых встречает по дороге.
Напомним, на улице Бориспольской в Дарницком районе Киева произошло возгорание. Известно, что горел склад со строительными материалами.
Также мы писали, что пожар, возникший на складе строительных материалов в Дарницком районе Киева, был ликвидирован. В результате инцидента пострадали двое сотрудников.
Добавим, киевлянка показала оригинальный способ, как бороться с водителями, выбрасывающими мусор на дорогу. Она вернула мужчине его же бумажный стаканчик.
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