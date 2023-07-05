Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow До Києва обмежили в‘їзд вантажівок: яка причина arrow

До Києва обмежили в‘їзд вантажівок: яка причина

5 липня 2023 11:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
До Києва обмежили в‘їзд вантажівок: яка причина
Вантажівка в Києві. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 5 липня, у Києві обмежили рух вантажівок через спеку. Обмеження діятимуть як при вʼїзді в Київ, так і при пересуванні містом.

Про це повідомляє Київська міська рада.

Читайте також:

Обмеження руху вантажівок у Києві

У Києві з 5 липня вводитимуть обмеження руху великовагових транспортних засобів при температурі повітря більше +28ºС.

"Зокрема, через перевищення денної температури повітря понад +28°С з 10:00 до 22:00 обмежуватимуть в’їзд та пересування містом великогабаритного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн", — йдеться в повідомленні.

У КМДА звертають увагу, контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху вулично-дорожньою мережею здійснює Управління патрульної поліції у м. Києві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що рух на Кільцевій дорозі обмежено через початок фінального ремонту доріг. Тимчасові незручності триватимуть до 17 липня.

Додамо, у КМВА вирішили змінити строки проведення планових ремонтів доріг у столиці. Усе для того, щоб врятувати столицю від заторів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз