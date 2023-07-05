До Києва обмежили в‘їзд вантажівок: яка причина

Вантажівка в Києві. Фото: google.com

Сьогодні, 5 липня, у Києві обмежили рух вантажівок через спеку. Обмеження діятимуть як при вʼїзді в Київ, так і при пересуванні містом.

Про це повідомляє Київська міська рада.

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У Києві з 5 липня вводитимуть обмеження руху великовагових транспортних засобів при температурі повітря більше +28ºС.

"Зокрема, через перевищення денної температури повітря понад +28°С з 10:00 до 22:00 обмежуватимуть в’їзд та пересування містом великогабаритного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн", — йдеться в повідомленні.

У КМДА звертають увагу, контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху вулично-дорожньою мережею здійснює Управління патрульної поліції у м. Києві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що рух на Кільцевій дорозі обмежено через початок фінального ремонту доріг. Тимчасові незручності триватимуть до 17 липня.

Додамо, у КМВА вирішили змінити строки проведення планових ремонтів доріг у столиці. Усе для того, щоб врятувати столицю від заторів.