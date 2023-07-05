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В Киев ограничили въезд грузовиков: какая причина

5 июля 2023 11:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киев ограничили въезд грузовиков: какая причина
Грузовик в Киеве. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 5 июля, в Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары. Ограничения будут действовать как при въезде в Киев, так и при передвижении по городу.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

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В Киеве с 5 июля будут вводить ограничения движения тяжеловесных транспортных средств при температуре воздуха более +28ºС.

"В частности, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С с 10:00 до 22:00 будут ограничивать въезд и передвижение по городу крупногабаритного автотранспорта весом более 24 тонн и погрузкой на ось свыше 7 тонн", — говорится в сообщении.

В КГГА обращают внимание, что контроль за соблюдением водителями тяжеловесных транспортных средств ограничение движения улично-дорожной сетью осуществляет Управление патрульной полиции в г. Киеве.

Напомним, ранее мы писали, что движение на Окружной дороге ограничено из-за начала финального ремонта дорог. Временные неудобства продлятся до 17 июля.

В КМВА решили изменить сроки проведения плановых ремонтов дорог в столице. Все для того, чтобы спасти столицу от пробок.

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