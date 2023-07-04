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У Києві змінять строки проведення ремонтних робіт на дорогах: у чому причина

4 липня 2023 12:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві змінять строки проведення ремонтних робіт на дорогах: у чому причина
У Києві змінять строки проведення ремонтних робіт на дорогах. Фото: КМВА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У КМВА вирішили змінити строки проведення планових ремонтів доріг у столиці. Усе для того, щоб врятувати столицю від заторів.

Про це повідомляє КМВА.

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"Плановий ремонт дорожнього покриття, шляхопроводів та мостів суттєво ускладнив автомобільний рух в кількох районах столиці. Особливо труднощі виникли зі сполученням правого та лівого берегів Дніпра. Для покращення комфорту киян та в безпекових цілях деякі важливі дорожні артерії Києва мають бути розвантажені", — кажуть у КМВА.

 

У Києві змінять строки проведення ремонтних робіт на дорогах. Фото: КМВА

Відтак, військова адміністрація столиці визначила такі основні завдання, починаючи з 4 липня 2023 року:

  • на Парковій дорозі та Дніпровському узвозі ремонтні роботи проводилися лише в нічний час, а протягом дня транспорт буде курсувати вільно;
  • ремонт шляхопроводу біля ст. метро Лівобережна завершать раніше запланованих строків — до кінця цієї доби;
  • ремонт на проспекті Романа Шухевича перед Північним мостом переведений в режим цілодобової роботи і має бути завершений протягом цього місяця.
У Києві змінять строки проведення ремонтних робіт на дорогах. Фото: КМВА

"В умовах воєнного стану, можливість вільно пересуватися містом  (не в комендантську годину) — це один важливих чинників безпеки звичайних киян і військових", — сказав очільник КМВА  Сергій Попко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві громадські активісти заявили, що КМДА начебто створила незаконну схему евакуації авто. За словами активістів, чиновники КМДА нібито наживаються на киянах у змові з поліцією та підприємцями-евакуаторами.

Додамо, що українці в мережі обурилися через "золотий ремонт" бруківки у центрі Києва. Вони вважають, що недоречно витрачати так багато коштів під час війни на ремонт доріг, і закликають краще придбати автомобілі на фронт.

Також видання Новини.LIVE побувало на місці дороговартісного ремонту доріг у Києві та приготувало фоторепортаж.

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