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У Києві на одному з мостів тривають ремонтні роботи: як рухаються автівки

4 липня 2023 15:19
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві на одному з мостів тривають ремонтні роботи: як рухаються автівки
Капітальний ремонт на мосту через річку Десенка в Києві. Фото: КМДА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Триває масштабний ремонт на мосту через річку Десенка в Києві. Там працівники замінюють усю конструкцію мостового полотна на кількох смугах у бік Лівого берега.

Про це повідомляють у КМДА.

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Як зазначають в установі, змінюють монолітну плиту, гідроізоляцію та кількашарове асфальтове покриття.

 

Капітальний ремонт на мосту через річку Десенка в Києві. Фото: КМДА

"Фахівці КК "Київавтодор" зауважують, що застаріла гідроізоляція потребує заміни, аби запобігти руйнуванню конструкції прогонів та опор", — йдеться в повідомленні.

Щоб менше впливати на трафік, роботи виконуються цілодобово.

 

Капітальний ремонт на мосту через річку Десенка в Києві. Фото: КМДА

У КМДА також зазначили, що востаннє капітальний ремонт мосту виконували у 2005 році. Тоді замінили лише асфальтове покриття.

Нагадаємо, раніше ми писали, що рух на Кільцевій дорозі обмежено через початок фінального ремонту доріг. Тимчасові незручності триватимуть до 17 липня.

Додамо,  що українці в мережі обурилися через "золотий ремонт" бруківки у центрі Києва. Вони вважають, що недоречно витрачати так багато коштів під час війни на ремонт доріг, і закликають краще придбати автомобілі на фронт.

Також видання Новини.LIVE побувало на місці дороговартісного ремонту доріг у Києві та приготувало фоторепортаж.

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