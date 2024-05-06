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До Києва з візитом прибув міністр з цифрових питань Польщі

6 травня 2024 16:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
До Києва з візитом прибув міністр з цифрових питань Польщі
Кшиштоф Гавковський та Михайло Федоров. Фото: X/Krzysztof Gawkowski
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

До Києва в понеділок, 6 травня, з візитом приїхав міністр з цифрових питань Польщі Кшиштоф Гавковський. З ним уже зустрівся Міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Про це Гавковський повідомив в X.

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Візит Гавковського до Києва 6 травня

"Сьогодні в Києві розмовляв з віцепрем'єр-міністром України Михайлом Федоровим про різні форми цифрової підтримки та співпраці між Польщею та Україною. Це відверто і конкретно", — написав він.

Міністри підписали меморандум, який має на меті розширення можливостей цієї співпраці та чітке окреслення спільних цілей. 

"Я бачу, і наші українські друзі це підтверджують, що наша польська допомога має реальний вплив на багато аспектів функціонування українського народу під час війни", — зауважив Гавковський.

Він наголосив, що зробить все, аби посилити цифрову підтримку і надати їй максимально практичного виміру, а стратегічна співпраця допоможе досягти Україні перемоги у війні.

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Скриншот допису Гавковського

Нагадаємо, нещодавно до Києва приїжджала двопартійна делегація Конгресу США. З американськими конгресменами зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що до столиці з неанонсованим візитом прибув віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек.

Михайло Федоров
Польща
Київ
поїздки

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