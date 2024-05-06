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В Киев с визитом прибыл министр по цифровым вопросам Польши

6 мая 2024 16:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киев с визитом прибыл министр по цифровым вопросам Польши
Кшиштоф Гавковский и Михаил Федоров. Фото: X/Krzysztof Gawkowski
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киев в понедельник, 6 мая, с визитом приехал министр по цифровым вопросам Польши Кшиштоф Гавковский. С ним уже встретился Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Об этом Гавковский сообщил в X.

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Визит Гавковского в Киев 6 мая

"Сегодня в Киеве разговаривал с вице-премьер-министром Украины Михаилом Федоровым о разных формах цифровой поддержки и сотрудничества между Польшей и Украиной. Это откровенно и конкретно", — написал он.

Министры подписали меморандум, направленный на расширение возможностей этого сотрудничества и четкое определение общих целей. 

"Я вижу, и наши украинские друзья это подтверждают, что наша польская помощь оказывает реальное влияние на многие аспекты функционирования украинского народа во время войны", — отметил Гавковский.

Он отметил, что сделает все, чтобы усилить цифровую поддержку и предоставить ей максимально практическое измерение, а стратегическое сотрудничество поможет достичь Украине победы в войне.

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Скриншот поста Гавковского

Напомним, что недавно в Киев приезжала двухпартийная делегация Конгресса США. С американскими конгрессменами встретился президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что в столицу с неанонсированным визитом прибыл вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек.

Михаил Федоров
Польша
Киев
поездки

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