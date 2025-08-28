Видео
Главная Киев К ликвидации последствий атаки в Киеве привлечена авиация

К ликвидации последствий атаки в Киеве привлечена авиация

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 11:21
Удар по Киеву 28 августа - привлечена авиация ГСЧС
Авиация ГСЧС. Фото иллюстративное: Суспільне

К тушению пожаров в Киеве в результате сегодняшней атаки РФ привлекли авиацию. На одной из локаций много людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом заявила руководитель пресс-службы ГСЧС Светлана Водолага в эфире Ранок.LIVE в четверг, 28 августа.

Читайте также:

Ликвидация последствий атаки

Также ГСЧС привлекли более 500 спасателей и более 100 единиц техники по всему городу. Спасательные работы продолжаются в четырех районах, два из которых до сих пор охвачены пожарами. На местах работает авиация, инженерная и роботизированная техника, кинологи и психологи.

Всего по Киеву зафиксировано 23 точки поражения, последствия на большинстве из них уже ликвидировали, однако на некоторых локациях еще продолжается разбор завалов.

Кроме того отмечается, что по меньшей мере 10 человек не выходят на связь.

Напомним, в Киеве в результате ночного удара пострадал ТЦ в Киеве, а также популярный ЖК.

Также мы писали, что после атаки в Киеве ограничили движение транспорта на нескольких улицах.

Киев пожар ГСЧС спасатели война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
