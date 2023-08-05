К монументу "Родина-Мать" привезли Тризуб: видео

В Киеве демонтирован герб СССР из "Родины-Матери". Фото: УНИАН

В ночь на 5 августа к монументу "Родина-Мать" привезли украинский Тризуб. Его установят на щит вместо демонтированного советского герба.

В сети обнародовали видео, как привезли Тризуб к "Родине-Матери".

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Как привезли Тризуб

Известно, что Тризуб доставили к монументу с задержкой более двух часов. Вскоре его установят на щит "Родины-Матери".

Демонтаж герба

Известно, что 1 августа с монумента был снят нижний фрагмент герба — часть венка из оплетенных лентой колосьев.

Демонтаж происходил с двумя перерывами из-за воздушной тревоги.

Добавим, герб провесил на монументе в самом центре Киева более 40 лет. Работы по замене герба СССР на украинский Тризуб должны закончиться до 24 августа — Дня Независимости Украины.

Ранее в Минкульте сообщили, что монумент официально получит новый символ — украинский Трезубец ко Дню Независимости, а именно 24 августа.

Напомним, в Киеве хотят переименовать монумент "Родина-Мать" в "Украина-Мать". Соответствующее решение должно еще утвердить Минкульт.