Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow К монументу "Родина-Мать" привезли Тризуб: видео arrow

К монументу "Родина-Мать" привезли Тризуб: видео

5 августа 2023 08:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
К монументу "Родина-Мать" привезли Тризуб: видео
В Киеве демонтирован герб СССР из "Родины-Матери". Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ночь на 5 августа к монументу "Родина-Мать" привезли украинский Тризуб. Его установят на щит вместо демонтированного советского герба.

В сети обнародовали видео, как привезли Тризуб к "Родине-Матери".

Читайте также:

Как привезли Тризуб

Известно, что Тризуб доставили к монументу с задержкой более двух часов. Вскоре его установят на щит "Родины-Матери".

Демонтаж герба

Известно, что 1 августа с монумента был снят нижний фрагмент герба — часть венка из оплетенных лентой колосьев.

Демонтаж происходил с двумя перерывами из-за воздушной тревоги.

Добавим, герб провесил на монументе в самом центре Киева более 40 лет. Работы по замене герба СССР на украинский Тризуб должны закончиться до 24 августа — Дня Независимости Украины.

Ранее в Минкульте сообщили, что монумент официально получит новый символ — украинский Трезубец ко Дню Независимости, а именно 24 августа.

Напомним, в Киеве хотят переименовать монумент "Родина-Мать" в "Украина-Мать". Соответствующее решение должно еще утвердить Минкульт.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Скандальные укрытия в столице: почему вместо Кличко этим занимается народный депутат

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз