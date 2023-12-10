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Дополнительные автобусы в Голосеевском районе Киева неэффективны — в чем причина

10 декабря 2023 16:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Дополнительные автобусы в Голосеевском районе Киева неэффективны — в чем причина
Скопление людей на остановке общественного транспорта. Фото: informator.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Муниципальный транспорт от Виталия Кличко не помог в разрешении ситуации с закрытием метро в Голосеевском районе. Он стал неэффективным из-за постоянных пробок в столице и простоя во время воздушных тревог.

Об этом сообщает Informator.ua.

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Запуск дополнительного транспорта в Голосеевском районе не помог

В Киеве в пятницу, 8 декабря, приостановили работу шести станций метро в Голосеевском районе. В КГГА решили запустить дополнительные автобусы и троллейбус для перевозки людей и компенсации работы метро. Однако такое решение оказалось неэффективным, поскольку наземный транспорт "застревает" в пробках на проспекте Академика Глушкова. Причиной пробок является, в частности, решение Совета обороны Киева и мэра Виталия Кличко об остановке транспорта в Киеве во время воздушных тревог.

В издании сообщают, что сегодня, 10 декабря, в Киеве звучала воздушная тревога. Из-за нее жители Голосеевского района остались без общественного транспорта, потому что автобусы и троллейбусы не функционировали. ОО "Пассажиры Киева" называет это решение "абсурдным".

"Теперь все те десятки дополнительных автобусов и троллейбусов на Голосеев и Теремки стали. Все меры власти Киева по компенсации неработающего метро будут насмарку, пока действует решение Совета обороны Киева об остановке общественного транспорта во время тревог", — указали в ОО "Пассажиры Киева".

Челночный транспорт в метро

В Киевском метрополитене разрабатывают вариант запуска челночного движения неповрежденным тоннелем на участке между станциями "Лыбидская" и "Теремки". Поезд будет двигаться в обе стороны по одному пути без оборота в конечных пунктах.

Напомним, в Киеве уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская".

Добавим, следующая катастрофа в столичном метро может произойти на станции "Контрактовая площадь". В таком случае Оболонь окажется "отрезанной" от остального города.

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