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Головна Київ Дощі та холод: у Києві завтра зіпсується погода

Дощі та холод: у Києві завтра зіпсується погода

Ua ru
30 жовтня 2026 15:11
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 31 жовтня
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 31 жовтня, очікується хмарною. Водночас можливі опади. Вдень температура повітря прогріється до +10..+12 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Погода в Києві та області 31 жовтня

Синоптики зазначають, місцями очікується невеликий дощ. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні 31 жовтня
Погода в Україні 31 жовтня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по Київській області вночі +3...+8 °C, вдень +7...+12 °C;
  • у Києві вночі +6...+8 °C, вдень близько +10 °C.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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