Прогноз погоди в Києві та області на завтра 31 жовтня

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 31 жовтня, очікується хмарною. Водночас можливі опади. Вдень температура повітря прогріється до +10..+12 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Погода в Києві та області 31 жовтня

Синоптики зазначають, місцями очікується невеликий дощ. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 31 жовтня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Київській області вночі +3...+8 °C , вдень +7...+12 °C ;

, вдень ; у Києві вночі +6...+8 °C, вдень близько +10 °C.

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE, увечері 29 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву, внаслідок якого зазнав пошкоджень магазин Rozetka. Відомо, що він розташований поблизу житлового комплексу "Комфорт Таун".

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Крім того, у Києві судитимуть керівницю районного осередку Червоного Хреста та її спільника, який займався волонтерською діяльністю. За даними слідства, вони продавали військовозобов’язаним фальшиві документи для ухилення від мобілізації.

А до Києва з місією ООН прибув данський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю в серіалі "Гра престолів". Під час візиту він побував на місці нічної російської атаки, яка забрала життя людини. Своєю поїздкою актор прагне привернути увагу міжнародної спільноти до страждань мирного населення України.