Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 31 октября

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 31 октября, ожидается облачной. При этом возможны осадки. Днем температура воздуха поднимется до +10..+12 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Погода в Киеве и области 31 октября

Синоптики отмечают, что местами ожидается небольшой дождь. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.

Погода в Украине 31 октября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по Киевской области ночью +3...+8 °C , днем +7...+12 °C ;

, днем ; в Киеве ночью +6...+8 °C, днём около +10 °C.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, вечером 29 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву, в результате которого был поврежден магазин Rozetka. Известно, что он расположен рядом с жилым комплексом "Комфорт Таун".

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Кроме того, в Киеве будут судить руководительницу районной ячейки Красного Креста и её сообщника, который занимался волонтёрской деятельностью. По данным следствия, они продавали военнообязанным поддельные документы для уклонения от мобилизации.

А в Киев с миссией ООН прибыл датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли в сериале "Игра престолов". Во время визита он побывал на месте ночной российской атаки, унесшей жизнь человека. Своей поездкой актер стремится привлечь внимание международного сообщества к страданиям мирного населения Украины.