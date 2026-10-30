Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 31 октября

Дожди и холод: завтра в Киеве погода ухудшится
Погода в Киеве и области завтра, 31 октября, ожидается облачной. При этом возможны осадки. Днем температура воздуха поднимется до +10..+12 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.
Погода в Киеве и области 31 октября
Синоптики отмечают, что местами ожидается небольшой дождь. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Киевской области ночью +3...+8 °C, днем +7...+12 °C;
- в Киеве ночью +6...+8 °C, днём около +10 °C.
Киев — последние новости
Как писали Новини.LIVE, вечером 29 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву, в результате которого был поврежден магазин Rozetka. Известно, что он расположен рядом с жилым комплексом "Комфорт Таун".
Кроме того, в Киеве будут судить руководительницу районной ячейки Красного Креста и её сообщника, который занимался волонтёрской деятельностью. По данным следствия, они продавали военнообязанным поддельные документы для уклонения от мобилизации.
А в Киев с миссией ООН прибыл датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли в сериале "Игра престолов". Во время визита он побывал на месте ночной российской атаки, унесшей жизнь человека. Своей поездкой актер стремится привлечь внимание международного сообщества к страданиям мирного населения Украины.