Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Дожди и холод: завтра в Киеве погода ухудшится

Дожди и холод: завтра в Киеве погода ухудшится

Ua ru
30 октября 2026 15:11
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 31 октября
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 31 октября, ожидается облачной. При этом возможны осадки. Днем температура воздуха поднимется до +10..+12 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Реклама

Погода в Киеве и области 31 октября

Синоптики отмечают, что местами ожидается небольшой дождь. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні 31 жовтня
Погода в Украине 31 октября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по Киевской области ночью +3...+8 °C, днем +7...+12 °C;
  • в Киеве ночью +6...+8 °C, днём около +10 °C.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, вечером 29 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву, в результате которого был поврежден магазин Rozetka. Известно, что он расположен рядом с жилым комплексом "Комфорт Таун".

Читайте также:

Кроме того, в Киеве будут судить руководительницу районной ячейки Красного Креста и её сообщника, который занимался волонтёрской деятельностью. По данным следствия, они продавали военнообязанным поддельные документы для уклонения от мобилизации.

А в Киев с миссией ООН прибыл датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли в сериале "Игра престолов". Во время визита он побывал на месте ночной российской атаки, унесшей жизнь человека. Своей поездкой актер стремится привлечь внимание международного сообщества к страданиям мирного населения Украины.

погода Киев Киевская область дождь прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации