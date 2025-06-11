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Главная Киев Доступ закрыт — как выглядит речной вокзал в Припяти

Доступ закрыт — как выглядит речной вокзал в Припяти

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Дата публикации 11 июня 2025 17:48
Припять в 2025 году - как выглядят популярные локации города
Речной вокзал Припяти. Фото: ГАЗО
Ключові моменти Как выглядит речной вокзал в Припяти

В Припяти, на территории Чернобыльской зоны отчуждения, существует речной вокзал. До катастрофы на ЧАЭС на набережной кипела жизнь: гуляли люди и плавали катера.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

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Как выглядит речной вокзал в Припяти

"Представьте, как когда-то по Припятской набережной живо скользили "метеоры" и "кометы", скоростные катера — "Ракеты", которые пришвартовывались к плавучей пристани", — говорится в сообщении.

Зруйнована плавуча пристань на річковому вокзалі в Прип’яті
Плавучая пристань. Фото: ГАЗО
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Плавучая пристань. Фото: ГАЗО
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Берег реки. Фото: ГАЗО

Так, плавучая пристань, которая сейчас разрушена и заросла бурьяном, когда-то служила летним причалом для горожан. Рядом было расположено кафе "Припять", в котором до сих пор сохранилось окно-мозаика Виктора Блинова, передающая атмосферу молодежного заведения того времени.

як виглядають колись популярні місця Прип'яті
Окно-мозаика в кафе. фото: ГАЗО
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Припять. Фото: ГАЗО
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Причал. Фото: ГАЗО
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Припять Фото: ГАЗО

"Сегодня все это пространство - тишина и природа. Но даже руины имеют память: дебаркадер как бы хранит эхо тех моментов, когда на нем сходили с катеров и встречали цветущую Припять", — отметили в пресс-службе.

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Скриншот поста ГАЗО

Напомним, в Чернобыльском заповеднике обнаружили редкий вид ящериц.

Также в мае удалось записать пение одной из самых интересных местных птиц.

Киевская область Припять вокзалы Чернобыль река Чернобыльская зона
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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