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Друзі юнака, якого вбили в київському фунікулері, розповіли нові подробиці

29 квітня 2024 17:00
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Друзі юнака, якого вбили в київському фунікулері, розповіли нові подробиці
Київський фунікулер. Фото: kyivmaps.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Києві на початку квітня сталося вбивство підлітка на верхній платформі фунікулера. Товариші юнака поділилися новими деталями події.

Про це вони розповіли в ефірі програми"Говорить вся країна".

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Вони зазначили, що обвинувачений військовослужбовець Управління державної охорони, який мав виражений запах алкоголю, почав чіплятися до людей у вагоні, зокрема до Максима, запитуючи, чи "готовий він віддати борг батьківщині". Юнак відповів, що "готовий, коли прийде час".

"Виходь з вагона, зараз показуватимеш, як віддаватимеш борг батьківщині", — заявив військовий.

За словами хлопців, військовослужбовець був не один, його товариш намагався його вгамувати, але це не дало ефекту. Як тільки вагон зупинився, військовий різко напав на підлітків, що також зафіксували камери спостереження.

"Він схопив його двома руками і кинув з усієї сили. Не спотикнувся, а саме кинув у скло. Макс пробив головою скло. Цей чоловік тримає Максима і смикає, намагаючись, мабуть, викинути з вікна. У цей момент Маша почала тягнути його за каптур, цей чоловік агресивно повернувся і сказав: "Я вас зараз усіх повбиваю". У цей момент я забризкав його балончиком, бо він почав кудись тягтися правою рукою. Як виявилося, коли вже поліція приїхала, він мав пістолет", — розповів друг загиблого Захар.

Вбивство у столичному фунікулері

У Києві ввечері 7 квітня відбулася суперечка між службовцем правоохоронних органів та з 16-річним підлітком Максимом Матерухіним. Після виходу з фунікулера на верхній платформі поліцейський штовхнув хлопця. Підліток впав і, розбивши скло, поранився та помер на місці події.

Товариші померлого хлопця заявляють, що злочинець намагався виштовхнути жертву через вікно та погрожував вбивством і їм. Відомо також, що у зловмисника була зброя.

ДБР уточнило, що затриманий був працівником Управління державної охорони, яке підзвітне президенту і контролюється Верховною Радою.

Київ
діти
вбивство
розслідування
злочин

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