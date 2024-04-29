Друзья юноши, убитого в киевском фуникулере, рассказали новые подробности

Киевский фуникулер. Фото: kyivmaps.com

В Киеве в начале апреля произошло убийство подростка на верхней платформе фуникулера. Товарищи юноши поделились новыми деталями происшествия.

Об этом они рассказали в эфире программы "Говорить вся країна".

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Они отметили, что обвиняемый военнослужащий Управления государственной охраны, имевший выраженный запах алкоголя, начал приставать к людям в вагоне, в частности к Максиму, спрашивая, "готов ли он отдать долг родине". Юноша ответил, что "готов, когда придет время".

"Выходи из вагона, сейчас будешь показывать, как будешь отдавать долг родине", — заявил военный.

По словам ребят, военнослужащий был не один, его товарищ пытался его унять, но это не дало эффекта. Как только вагон остановился, военный резко напал на подростков, также зафиксировавших камеры наблюдения.

"Он схватил его двумя руками и кинул со всей силы. Не спотыкнулся, а именно кинул в стекло. Макс пробил головой стекло. Этот мужчина держит Максима и дергает, пытаясь, наверное, выкинуть из окна. В этот момент Маша начала тянуть его за капюшон, этот мужчина агрессивно повернулся и сказал: "Я вас сейчас всех поубиваю". В этот момент я забрызгал его баллончиком, потому что он начал куда-то тянуться уже правой рукой. Как оказалось, когда уже полиция приехала, у него был пистолет", — рассказал друг погибшего Захар.

Убийство в столичном фуникулере

В Киеве вечером 7 апреля произошел спор между служащим правоохранительных органов и с 16-летним подростком Максимом Матерухиным. После выхода из фуникулера на верхней платформе полицейский толкнул парня. Подросток упал и, разбив стекло, поранился и скончался на месте происшествия.

Друзья умершего парня заявляют, что преступник пытался вытолкнуть жертву через окно и угрожал убийством и им. Известно также, что у злоумышленника было оружие.

ГБР уточнило, что задержанный был работником Управления государственной охраны, которое подотчетно президенту и контролируется Верховной Радой.