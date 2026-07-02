Атака РФ на Київ: під завалами в Дарницькому районі 9 людей

Наслідки атаки РФ на Київ 2 липня 2026 року. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

У Дарницькому районі Києва під завалами будинку, зруйнованого внаслідок російської атаки, можуть перебувати близько дев'яти людей. Під час рятувальної операції надзвичайники вже врятували 17 осіб, сімох із них деблокували з-під уламків. Пошуково-рятувальні роботи на місці тривають.

Про це повідомив голова ДСНС Андрій Даник, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

У Дарницькому районі під завалами люди

Після масованої російської атаки на Київ у Дарницькому районі продовжується масштабна пошуково-рятувальна операція. За попередніми оцінками Державної служби з надзвичайних ситуацій, під завалами зруйнованого будинку ще можуть перебувати близько дев'яти людей.

Як повідомив голова ДСНС Андрій Даник, під час ліквідації наслідків удару на цій локації надзвичайники вже врятували 17 людей. Із них сімох вдалося деблокувати безпосередньо з-під завалів. За словами Даника, це найбільша кількість людей, яких вдалося врятувати з-під уламків на одній локації від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Він також зазначив, що ДСНС завчасно підготувалася до ймовірного масованого обстрілу столиці. Напередодні всі пожежно-рятувальні підрозділи були виведені з місць постійної дислокації, що дало змогу оперативно розпочати аварійно-рятувальні роботи одразу після удару.

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"Це по обсягу робіт одна з найважчих локацій. Нам вдалося під час проведення рятувальної операції саме на цій локації врятувати 17 людей. З них 7 людей було відкопано саме з завалів в дуже складних умовах.

Скажу відверто, за весь період на одній локації стільки людей живих нам не вдавалося дістати саме з завалів. Було 3, було 5, це максимум 7. Це завдяки тому, що було дуже швидке розгортання рятувальних підрозділів. Ми знали про удар, ми готувалися до удару. Ми напередодні увечері вивели всі свої рятувальні й пожежні частини з місць постійної дислокації", — розповів очільник ДСНС Андрій Даник.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває. До розбору завалів залучено важку інженерну техніку, яка допомагає пришвидшити роботи та підвищити шанси знайти людей, які можуть залишатися під уламками.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський прибув на місце російського удару в Дарницькому районі Києва та заявив, що Україні терміново потрібні ракети для посилення протиповітряної оборони. За його словами, деякі партнери вже погодилися допомогти, однак частина обіцяного озброєння досі не надійшла. Зеленський наголосив, що до досягнення справедливого миру Україна продовжуватиме давати справедливу відповідь Росії.

Новини.LIVE також писали, що у Києві кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки зросла до 20 людей. На місцях ударів цілодобово тривають аварійно-рятувальні роботи, під завалами ще можуть перебувати люди. Медики та психологи надають допомогу постраждалим і їхнім родинам.