Трагічна ДТП у Києві: за водієм зафіксовано 39 порушень ПДР

Смертельна ДТП у Києві, що сталася 5 червня 2026 року. Фото: Патрульна поліція/Facebook

За водієм, який спричинив смертельну аварію, зафіксовано 39 порушень ПДР. Серед них — десятки випадків перевищення швидкості, включно з порушеннями впродовж минулого року. У поліції наголошують, що такі дані свідчать про систематичну небезпечну поведінку на дорозі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у суботу, 6 червня.

ДТП з загиблими у Києві: водій мав 39 порушень ПДР

У Києві правоохоронці оприлюднили деталі щодо водія, який став учасником трагічної ДТП на Караваєвих Дачах, де загинули чотири людини, серед них дитина. Ще троє постраждалих отримали тяжкі травми та були госпіталізовані.

За інформацією представника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, за автомобілем Mercedes-Benz C300, який скоїв аварію, загалом зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху. Переважна більшість із них — перевищення швидкості.

Зокрема, 18 таких випадків було зафіксовано лише протягом минулого року, а ще один — ДТП без постраждалих у березні цього року.

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У поліції зазначають, що подібна статистика піднімає питання щодо ефективності чинних механізмів відповідальності за систематичні порушення ПДР. Білошицький наголосив, що стандартні штрафи не завжди здатні зупинити небезпечну поведінку водіїв.

Він зауважив, що в низці країн діють додаткові інструменти впливу на систематичних порушників, які дозволяють обмежувати право керування транспортом у разі повторних ризикованих дій. На його думку, подібні підходи варто запроваджувати і в Україні.

Також Білошицький висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих унаслідок трагедії.

Окремо він навів статистику: з 1 січня 2026 року по 5 червня 2026 року підрозділи Національної поліції зафіксували 1 055 432 адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, а патрульні винесли 1 730 364 постанови за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі.

Скриншот повідомлення Білошицького/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Києві затримали водія, який скоїв смертельну ДТП у Києві. Він перебуває під конвоєм. Загинули четверо людей, ще троє постраждали. Серед загиблих — дитина та двоє поліцейських.

Новини.LIVE також писали, що 5 червня 2026 року у Києві автомобіль в’їхав у підземний перехід на Чоколівському бульварі. Внаслідок ДТП загинули чотири людини. Ще троє отримали травми. За попередніми даними поліції, водій Mercedes рухався на великій швидкості та втратив керування.