Смертельна ДТП у Києві: суд обиратиме запобіжний захід водієві

Водій, що скоїв смертельну ДТП у Києві 5 червня 2026 року. Фото: Прокуратура України

У Києві суд розглядає питання про обрання запобіжного заходу водієві, який спричинив смертельну ДТП. Аварія сталася в Солом’янському районі столиці, коли автомобіль в’їхав у підземний перехід. Внаслідок наїзду загинули четверо людей.

Про це інформує Новини.LIVE у понеділок, 8 червня.

У Києві відбудеться суд стосовно водія, що скоїв смертельну ДТП

Шевченківський районний суд Києва розглядає клопотання про запобіжний захід для Павла Плешивцева, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП у столиці. За даними слідства, чоловік керував автомобілем Mercedes, який на великій швидкості в’їхав у пішохідну зону та в підземний перехід, де перебували люди.

Унаслідок аварії загинули четверо людей. Серед них — 12-річний хлопець, жінка та двоє поліцейських, ще троє осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Прокуратура просить суд обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Прокуратура на час розслідування просить для нього арешт на 2 місяці.

Оновлено 12:53. Суд обрав запобіжний захід водію, що скоїв смертельну ДТП у Києві — 60 діб під вартою без права на заставу.

Адвокат чоловіка під час засідання суду заявив, що його підзахисному дуже соромно через скоєне:

"Мій клієнт особисто висловлював невимовний сором і ненависть до себе за те, до чого він причетний. Для нього, як для батька п’ятьох дітей, це є абсолютно нестерпним".

Раніше повідомлялося, що фігурант, який є керівником релігійної організації баптистів, міг неодноразово порушувати правила дорожнього руху та бути учасником інших ДТП.

Також у мережі було оприлюднено відео моменту аварії, на якому зафіксовано в’їзд автомобіля у підземний перехід. Наразі суд продовжує розгляд клопотання сторони обвинувачення.

Новини.LIVE інформували, що водієві Mercedes, який спричинив смертельну ДТП у Києві, повідомили про підозру. Внаслідок аварії в Солом’янському районі загинули четверо людей. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі та заборона керувати транспортними засобами до трьох років.

Новини.LIVE також повідомляли, що за водієм, який скоїв смертельну трагічну аварію у Києві, зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху. Більшість із них стосувалися перевищення швидкості, зокрема 18 випадків лише за минулий рік. У поліції заявили, що такі дані свідчать про систематичне нехтування правилами дорожнього руху.