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Два притопа, три прихлопа — в сети показали, как ремонтируют дороги в Киеве

10 июня 2024 00:32
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Как в Киеве делают ямочный ремонт дорог ногами - в сети показали видео
Ремонт дорог в Киеве. Фото иллюстративное: Dreamstime.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Киевские коммунальщики очень специфически проводят ямочный ремонт на дорогах столицы Украины. Просто засыпают в яму лопату щебня и асфальтовой смеси, а затем все утрамбовывают ногами.

Этот особый ремонтный метод подметил один из жителей Киева и выложил видео в сеть.

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В Telegram даже появился опрос под публикацией. Вопрос единственный: как долго продержится такая насыпь? Ведь по правилам, по нему должен пройтись каток. А варианты ответов следующие: хватит на день, до первого ливня или точно на неделю-две.

Напомним, 9 июня неизвестный мужчина на Нивках в Киеве бросил гранату в жилой дом. Вблизи одного из подъездов образовалась воронка.

Также мы сообщали, что в двух районах Киева 11-25 июня не будет горячей воды в результате плановых гидравлических испытаний. Речь идет о Шевченковском и Днепровском районах.

дороги
Киев
ремонт
автомобиль

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