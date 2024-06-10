Как в Киеве делают ямочный ремонт дорог ногами - в сети показали видео

Два притопа, три прихлопа — в сети показали, как ремонтируют дороги в Киеве
Киевские коммунальщики очень специфически проводят ямочный ремонт на дорогах столицы Украины. Просто засыпают в яму лопату щебня и асфальтовой смеси, а затем все утрамбовывают ногами.
Этот особый ремонтный метод подметил один из жителей Киева и выложил видео в сеть.
Скоростной ямочный ремонт
В Telegram даже появился опрос под публикацией. Вопрос единственный: как долго продержится такая насыпь? Ведь по правилам, по нему должен пройтись каток. А варианты ответов следующие: хватит на день, до первого ливня или точно на неделю-две.
Напомним, 9 июня неизвестный мужчина на Нивках в Киеве бросил гранату в жилой дом. Вблизи одного из подъездов образовалась воронка.
Также мы сообщали, что в двух районах Киева 11-25 июня не будет горячей воды в результате плановых гидравлических испытаний. Речь идет о Шевченковском и Днепровском районах.
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