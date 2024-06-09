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Від вибуху утворилась вирва — у Києві чоловік кинув гранату в житловий будинок

9 червня 2024 23:26
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Інна Буряк
редактор
Невідомий кинув гранату в житловий будинок на Нивках у Києві 9 червня
Поліція біля вирви від вибуху. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Невідомий чоловік на Нивках у Києві кинув гранату на фасад житлового будинку увечері в неділю, 9 червня. Поблизу одного з під'їздів з'явилася вирва. 

Про це повідомляє УНІАН у Telegram.

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Чоловік кинув гранату на житловий будинок у Києві 9 червня

За даними видання, інцидент трапився біля вулиці Салютної у Шевченківському районі.

Місцеві жителі після події скупчилися на вулиці. Біля одного з під'їздів у траві видніється вирва, спричинена вибухом.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Зловмисника, якого впізнали, наразі розшукують правоохоронці.

Нагадаємо, що нещодавно в Київській області затримали чоловіка, який погрожував матері підірвати будинок. Йому загрожує до семи років в'язниці.

Також кияни продовжують  знаходити вибухонебезпечні предмети. Так, у Солом'янському районі чоловік виявив у електричному щитку гранату. Ще один мешканець столиці натрапив на пакунок з гранатами в підвалі багатоповерхівки у Святошинському районі.

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Київ
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