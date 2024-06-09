Невідомий кинув гранату в житловий будинок на Нивках у Києві 9 червня

Від вибуху утворилась вирва — у Києві чоловік кинув гранату в житловий будинок
Невідомий чоловік на Нивках у Києві кинув гранату на фасад житлового будинку увечері в неділю, 9 червня. Поблизу одного з під'їздів з'явилася вирва.
Про це повідомляє УНІАН у Telegram.
Чоловік кинув гранату на житловий будинок у Києві 9 червня
За даними видання, інцидент трапився біля вулиці Салютної у Шевченківському районі.
Місцеві жителі після події скупчилися на вулиці. Біля одного з під'їздів у траві видніється вирва, спричинена вибухом.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Зловмисника, якого впізнали, наразі розшукують правоохоронці.
Нагадаємо, що нещодавно в Київській області затримали чоловіка, який погрожував матері підірвати будинок. Йому загрожує до семи років в'язниці.
Також кияни продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети. Так, у Солом'янському районі чоловік виявив у електричному щитку гранату. Ще один мешканець столиці натрапив на пакунок з гранатами в підвалі багатоповерхівки у Святошинському районі.
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