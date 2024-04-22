Дві станції метро в Києві хочуть закрити на ремонт

Пасажири чекають на поїзд Київського метрополітену. Фото: Shutterstock

У Києві влада має намір закрити ще дві станції метрополітену, оскільки вони потребують ремонту. Йдеться про станції "Почайна" та "Тараса Шевченка".

Про це повідомляє видання "Комерсант Київський" у п'ятницю, 19 квітня, з посиланням на власні джерела в Київській міській військовій адміністрації.

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Чому закривають станції метро "Почайна" та "Тараса Шевченка"

За даними видання, окрім "Почайни" та "Тараса Шевченка" під загрозою закриття станція "Поштова площа". Це пов'язано з великим автомобільним трафіком, несправною транспортною інфраструктурою та будівництвом нових офісних споруд. Однак закриття "Почайни" та "Тараса Шевченка" неминуче.

"Їх потрібно ремонтувати не через зношеність і відповідно, необхідність планового технічного ремонту, але й через тріщини та просочування вологи. Грунтові води, опади, а в результаті руйнація — це проблеми насправді не лише цих двох станцій. Проблеми ті ж, що й у станцій метро на Теремках, але поки що меншого масштабу", — зазначило джерело виданню.

У столичному метрополітені підтверджують, що станції "Почайна" та "Тараса Шевченка" на "синій гілці" входять до списку об'єктів, які планують ремонтувати. Проте наразі невідомо, коли саме їх закриють для реконструкції.

Що відомо про станції метро "Тараса Шевченка" і "Почайна"

Як відомо, "Тараса Шевченка" і "Почайна" — 19-та і відповідно 20-та станції Київського метрополітену, розташовані на Оболонсько-Теремківській лінії. Крім того, "Почайна" є важливим транспортним вузлом для жителів Лівого берега міста.

Нагадаємо, що в Києві триває ремонт між станціями "синьої" гілки метро від "Деміївської" до "Теремків", які припинили функціонування у грудні 2023 року. Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли планують закінчити ремонтні роботи.

Також ми писали, що нещодавно вийшов на маршрут новий електропоїзд Київського метрополітену, який був переданий від Польщі. Маршрут рухомого складу проходить Сирецько-Печерською гілкою.