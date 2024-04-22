Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Дві станції метро в Києві хочуть закрити на ремонт arrow

Дві станції метро в Києві хочуть закрити на ремонт

22 квітня 2024 02:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Дві станції метро в Києві хочуть закрити на ремонт
Пасажири чекають на поїзд Київського метрополітену. Фото: Shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Києві влада має намір закрити ще дві станції метрополітену, оскільки вони потребують ремонту. Йдеться про станції "Почайна" та "Тараса Шевченка".

Про це повідомляє видання "Комерсант Київський" у п'ятницю, 19 квітня, з посиланням на власні джерела в Київській міській військовій адміністрації.

Читайте також:

Чому закривають станції метро "Почайна" та "Тараса Шевченка"

За даними видання, окрім "Почайни" та "Тараса Шевченка" під загрозою закриття станція "Поштова площа". Це пов'язано з великим автомобільним трафіком, несправною транспортною інфраструктурою та будівництвом нових офісних споруд. Однак закриття "Почайни" та "Тараса Шевченка" неминуче.

"Їх потрібно ремонтувати не через зношеність і відповідно, необхідність планового технічного ремонту, але й через тріщини та просочування вологи. Грунтові води, опади, а в результаті руйнація — це проблеми насправді не лише цих двох станцій. Проблеми ті ж, що й у станцій метро на Теремках, але поки що меншого масштабу", — зазначило джерело виданню.

У столичному метрополітені підтверджують, що станції "Почайна" та "Тараса Шевченка" на "синій гілці" входять до списку об'єктів, які планують ремонтувати. Проте наразі невідомо, коли саме їх закриють для реконструкції.

Що відомо про станції метро "Тараса Шевченка" і "Почайна"

Як відомо, "Тараса Шевченка" і "Почайна" — 19-та і відповідно 20-та станції Київського метрополітену, розташовані на Оболонсько-Теремківській лінії. Крім того, "Почайна" є важливим транспортним вузлом для жителів Лівого берега міста.

Нагадаємо, що в Києві триває ремонт між станціями "синьої" гілки метро від "Деміївської" до "Теремків", які припинили функціонування у грудні 2023 року. Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли планують закінчити ремонтні роботи.

Також ми писали, що нещодавно вийшов на маршрут новий електропоїзд Київського метрополітену, який був переданий від Польщі. Маршрут рухомого складу проходить Сирецько-Печерською гілкою.

Київ
ремонт
метро
транспорт
відновлення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію