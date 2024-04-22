Две станции метро в Киеве хотят закрыть на ремонт

Пассажиры ждут поезд Киевского метрополитена. Фото: Shutterstock

В Киеве власти намерены закрыть еще две станции метрополитена, поскольку они нуждаются в ремонте. Речь идет о станциях "Почайна" и "Тараса Шевченко".

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ Киевский" в пятницу, 19 апреля, со ссылкой на собственные источники в Киевской городской военной администрации.

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Почему закрывают станции метро "Почайна" и "Тараса Шевченко"

По данным издания, кроме "Почайны" и "Тараса Шевченко" под угрозой закрытия станция "Почтовая площадь". Это связано с большим автомобильным трафиком, неисправной транспортной инфраструктурой и строительством новых офисных сооружений. Однако закрытие "Почайны" и "Тараса Шевченко" неизбежно.

"Их нужно ремонтировать не из-за изношенности и, соответственно, необходимости планового технического ремонта, но и из-за трещин и пропитки влаги. Почвенные воды, осадки, а в результате разрушение — это проблемы на самом деле не только этих двух станций. Проблемы те же, что и у станций метро на Теремках, но пока меньшего масштаба", — отметил источник изданию.

В столичном метрополитене подтверждают, что станции "Почайна" и "Тараса Шевченко" на "синей ветке" входят в список объектов, которые планируют ремонтировать. Однако пока неизвестно, когда именно их закроют для реконструкции.

Что известно о станциях метро "Тараса Шевченко" и "Почайна"

Как известно, "Тараса Шевченко" и "Почайна" — 19-я и соответственно 20-я станции Киевского метрополитена, расположенные на Оболонско-Теремковской линии. Кроме того, "Почайна" является важным транспортным узлом жителей Левого берега города.

Напомним, что в Киеве идет ремонт между станциями "синей" ветки метро от "Демеевской" до "Теремков", которые прекратили функционирование в декабре 2023 года. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда планируют закончить ремонтные работы.

Также мы писали, что недавно вышел на маршрут новый электропоезд Киевского метрополитена, переданный от Польши. Маршрут подвижного состава проходит Сырецко-Печерской ветвью.