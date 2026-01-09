Когда включат тепло в Киеве

Две ТЭЦ в Киеве не работают — когда домам вернут тепло
Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не работают. Управляющие компании получили поручение слить воду из систем домов, которые запитаны от них.
Об этом Новини.LIVE сообщили источники в киевской власти в пятницу, 9 января.
Когда заработают ТЭЦ в Киеве
Отмечается, что ремонт ТЭЦ-5 в Киеве ориентировочно продлится двое суток, а ТЭЦ-6 — одни.
Теплоэлектроцентраль №4 уже начинает циркуляцию теплоносителя.
Также отмечается, что объекты водоснабжения города уже запитаны, там проводятся работы по увеличению давления в системе.
Кроме того, продолжаются работы по подключению 11 больниц к мобильным котельным и по пять школ в каждом районе.
Напомним, что в части Киева в результате обстрелов также нет водоснабжения.
Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы временно покинуть город.
