Главная Киев Две ТЭЦ в Киеве не работают — когда домам вернут тепло

Две ТЭЦ в Киеве не работают — когда домам вернут тепло

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 15:08
Когда включат тепло в Киеве
Киевская ТЭЦ-5. Фото: Cherubic / Wikimedia

Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не работают. Управляющие компании получили поручение слить воду из систем домов, которые запитаны от них.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники в киевской власти в пятницу, 9 января.

Читайте также:

Когда заработают ТЭЦ в Киеве

Отмечается, что ремонт ТЭЦ-5 в Киеве ориентировочно продлится двое суток, а ТЭЦ-6 — одни.

Теплоэлектроцентраль №4 уже начинает циркуляцию теплоносителя.

Также отмечается, что объекты водоснабжения города уже запитаны, там проводятся работы по увеличению давления в системе.

Кроме того, продолжаются работы по подключению 11 больниц к мобильным котельным и по пять школ в каждом районе.

Напомним, что в части Киева в результате обстрелов также нет водоснабжения.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы временно покинуть город.

Киев ремонт ТЭЦ теплоснабжение война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
