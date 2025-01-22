Побиття дитина у Білій Церкві — коли дізналась поліція та вчителі

Побиття дівчинки у Білій Церкві. Фото: скриншот з відео

Нещодавно у Білій Церкві семеро підлітків побили 12-річну дівчинку та зняли все на відео. Вчителі та управління освіти у місті дізналися про цей інцидент лише через кілька днів.

Про це повідомив начальник Управління освіти та науки у Білій Церкві Юрій Петрик на брифінгу в середу, 22 січня.

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Петрик розповів, що вперше дізнався про ситуацію 15 січня у другій половині дня. Це сталося, оскільки класний керівник дівчинки повідомила про це директора школи, а він своєю чергою звернувся до Управління освіти в Білій Церкві.

"Наша реакція була — повідомити поліцію, аби завести кримінальну справу та проводити об'єктивне розслідування. З того часу ми сприяємо роботі правоохоронних органів, аби кожен учасник був ідентифікований, щоб дати оцінку його діяльності і щоб це відбулося якомога швидше", — зазначив начальник Управління освіти та науки.

Водночас керівник слідчого управління ГУ Нацполіції у Київській області Віктор Луговий повідомив, що ще 11 січня до працівників поліції в місті зверталась мати потерпілої. Вона просила притягнути до відповідальності батьків нападників та провести бесіди з дітьми, які нанесли тілесні ушкодження її донці. Вже 15 січня жінка написала офіційну заяву на кривдників 12-річної дівчинки.

Що передувало

Нагадаємо, 20 січня у соцмережах з'явилося відео, на якому група підлітків б'є 12-річну дівчинку у Білій Церкві. Повідомляється, що інцидент трапився ще 11 січня.

Незадовго поліція назвала причетних до бійки. У нападі брали участь семеро підлітків.

На інцидент відреагував омбудсман Дмитро Лубінець і заявив, що взяв справу під особистий контроль. Крім того, працівники Офісу Омбудсмана зустрілися з постраждалою дівчинкою та її рідними.