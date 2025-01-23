В Киеве две девушки избили школьницу — полиция начала расследование

Полицейский говорит в рацию. Фото: Нацполиция

Полиция проводит проверку по факту избиения школьницы в Оболонском районе Киева. Видео с издевательствами появилось в социальных сетях, на нем видно, как две девушки бьют несовершеннолетнюю по лицу.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook в четверг, 23 января.

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Как отметили в полиции, информацию о происшествии правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Один из телеграмм каналов опубликовал видео с избиением школьницы. Издевались над ребенком две девушки.

"Полицейские устанавливают обстоятельства этого события и всех ее участников. Более подробная информация будет предоставлена позже", — отметили в полиции.

Сообщение полиции. Фото: скриншот

Напомним, в Белой Церкви группа подростков напала на 12-летнюю девочку. Несовершеннолетнюю избили и сняли это на видео, которое разлетелось по сети.

Суд в Белой Церкви избрал меру пресечения несовершеннолетнему подозреваемому в избиении 12-летней девушки. Парень будет находиться под стражей.