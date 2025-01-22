Бійка у Білій Церкві з 12-річною дівчиною — поліція прокоментувала чутки про наркотики

Стали відомі деталі про побиття дівчини на Київщині та наркотики
У Київській області правоохоронці почали розслідувати факт побиття 12-річної дівчинки групою підлітків у Білій Церкві. В соцмережах повідомляли, що неповнолітню побили через її відмову вживати наркотики, а у поліції натомість стверджують, що така інформація у них відсутня.
Про це на брифінгу заявив керівник слідчого управління ГУНП у Київській області Віктор Луговий.
Нові подробиці про хід розслідування побиття дівчинки у Білій Церкві
В поліції заявили, що не володіють даними про те, що постраждалій дівчинці нібито пропонували наркотики, а через її відмову на неї напали.
"На цьому етапі розслідування відсутня інформація щодо спонукання до вживання наркотиків", — повідомив правоохоронець.
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Крім того, в поліції додали, що досі триває проведення експертизи, тож чи є тілесні пошкодження невідомо. Також з дівчиною працюють психологи. Поліцейський заявив, що дівчина, на його думку, перебуває в адекватному психологічному стані, проте остаточну оцінку має надати кваліфікований спеціаліст.
Нагадаємо, у соцмережах з'явилося відео, як група підлітків побила у Білій Церкві 12-річну дівчинку, матір потерпілої звернулася до правоохоронців. Згодом поліція встановила причетних — над дівчиною знущалися десятеро підлітків, серед яких був один 16-річний юнак.
Крім того, на інцидент відреагував український омбудсмен Дмитро Лубінець.
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