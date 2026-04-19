Теракт у Києві: стрілець посварився із сусідом та вистрілив у нього
Дата публікації: 19 квітня 2026 17:27
Очільник Національної поліції Іван Вигівський розкрив, як 18 квітня розпочався теракт у Києві. За його словами, стрілець посварився із сусідом, а згодом вистрілив у нього із травматичного пістолету. Після цього зловмисник повернувся до своєї квартири, змінив зброю та підпалив житло.
Про це Іван Вигівський повідомив на пресконференції у неділю, 19 квітня, передає Новини.LIVE.
Реклама