Ліквідація наслідків російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Російські окупанти атакували Київ та пошкодили сімейний гуртожиток Державного торговельно-економічного університету, де проживали близько 200 людей. Вирва внаслідок удару розташована в десяти метрах від багатоповерхівки.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова в ефірі День.LIVE.

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Російський удар по Києву

Приліт біля гуртожитку стався близько 22:00 26 жовтня.

У будівлі вибито вікна, а подекуди пошкоджені фасади. На території університету продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Крім того, постраждав генератор на 120 кВт і трансформаторна підстанція.

Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Очільник Деснянської районної в місті Києві держадміністрації Максим Бахматов розповів про другу балістичну атаку на Деснянський район. За його словами, наразі відомо про десятьох потерпілих та одного загиблого.

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Ректор університету Анатолій Мазаракі зазначив, що серед постраждалих є двоє студентів, які перебувають в важкому стані.

"Ця інформація, яка була розповсюджена стосовно загиблих на території університету, не відповідає дійсності", — заявив він.

Вирва внаслідок удару Росії. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Внаслідок нічної атаки пошкодження зафіксували у трьох районах Києва — Оболонському, Голосіївському та Деснянському.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 27 жовтня під час російського обстрілу Києва постраждала будівля офісу "ДТЕК Київські електромережі". Внаслідок атаки будівля зазнала серйозних пошкоджень.

Також у Києві обмежили рух Південним мостом і частиною зеленої гілки метро через пошкодження внаслідок російського обстрілу. Наразі фахівці встановлюють масштаби руйнувань після влучання.