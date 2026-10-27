Двоє студентів поранені: наслідки удару РФ по гуртожитку ДТЕУ
Російські окупанти атакували Київ та пошкодили сімейний гуртожиток Державного торговельно-економічного університету, де проживали близько 200 людей. Вирва внаслідок удару розташована в десяти метрах від багатоповерхівки.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова в ефірі День.LIVE.
Російський удар по Києву
Приліт біля гуртожитку стався близько 22:00 26 жовтня.
У будівлі вибито вікна, а подекуди пошкоджені фасади. На території університету продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Крім того, постраждав генератор на 120 кВт і трансформаторна підстанція.
Очільник Деснянської районної в місті Києві держадміністрації Максим Бахматов розповів про другу балістичну атаку на Деснянський район. За його словами, наразі відомо про десятьох потерпілих та одного загиблого.
Ректор університету Анатолій Мазаракі зазначив, що серед постраждалих є двоє студентів, які перебувають в важкому стані.
"Ця інформація, яка була розповсюджена стосовно загиблих на території університету, не відповідає дійсності", — заявив він.
Внаслідок нічної атаки пошкодження зафіксували у трьох районах Києва — Оболонському, Голосіївському та Деснянському.
Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 27 жовтня під час російського обстрілу Києва постраждала будівля офісу "ДТЕК Київські електромережі". Внаслідок атаки будівля зазнала серйозних пошкоджень.
Також у Києві обмежили рух Південним мостом і частиною зеленої гілки метро через пошкодження внаслідок російського обстрілу. Наразі фахівці встановлюють масштаби руйнувань після влучання.