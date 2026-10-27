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Головна Київ Двоє студентів поранені: наслідки удару РФ по гуртожитку ДТЕУ

Двоє студентів поранені: наслідки удару РФ по гуртожитку ДТЕУ

Ua ru
27 жовтня 2026 16:15
Ексклюзив
Росія пошкодила гуртожиток ДТЕУ в Києві, де мешкали близько 200 людей Новини.LIVE/Діана Шликова
Ліквідація наслідків російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Російські окупанти атакували Київ та пошкодили сімейний гуртожиток Державного торговельно-економічного університету, де проживали близько 200 людей. Вирва внаслідок удару розташована в десяти метрах від багатоповерхівки. 

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова в ефірі День.LIVE.

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Російський удар по Києву

Приліт біля гуртожитку стався близько 22:00 26 жовтня.

У будівлі вибито вікна, а подекуди пошкоджені фасади. На території університету продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Крім того, постраждав генератор на 120 кВт і трансформаторна підстанція.

Російський обстріл Києва 26 жовтня
Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Очільник Деснянської районної в місті Києві держадміністрації Максим Бахматов розповів про другу балістичну атаку на Деснянський район. За його словами, наразі відомо про десятьох потерпілих та одного загиблого.

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Удар Росії по Києву 26 жовтня
Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Ректор університету Анатолій Мазаракі зазначив, що серед постраждалих є двоє студентів, які перебувають в важкому стані. 

"Ця інформація, яка була розповсюджена стосовно загиблих на території університету, не відповідає дійсності", — заявив він.

Атака Росії на Київ 26 жовтня
Вирва внаслідок удару Росії. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Внаслідок нічної атаки пошкодження зафіксували у трьох районах Києва — Оболонському, Голосіївському та Деснянському.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 27 жовтня під час російського обстрілу Києва постраждала будівля офісу "ДТЕК Київські електромережі". Внаслідок атаки будівля зазнала серйозних пошкоджень.

Також у Києві обмежили рух Південним мостом і частиною зеленої гілки метро через пошкодження внаслідок російського обстрілу. Наразі фахівці встановлюють масштаби руйнувань після влучання. 

Київ війна студенти гуртожиток обстріли Університет
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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