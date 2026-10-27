Ликвидация последствий российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

Российские оккупанты атаковали Киев и повредили семейное общежитие Государственного торгово-экономического университета, где проживали около 200 человек. Воронка, образовавшаяся в результате удара, расположена в десяти метрах от многоэтажного здания.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова в эфире День.LIVE.

Реклама

Российский удар по Киеву

Удар в районе общежития произошел около 22:00 26 октября.

В здании выбиты окна, а местами повреждены фасады. На территории университета продолжают ликвидировать последствия атаки. Кроме того, пострадал генератор мощностью 120 кВт и трансформаторная подстанция.

Повреждено многоэтажное здание. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

Глава Деснянской районной государственной администрации в Киеве Максим Бахматов рассказал о второй баллистической атаке на Деснянский район. По его словам, на данный момент известно о десяти пострадавших и одном погибшем.

Читайте также:

Последствия российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

Ректор университета Анатолий Мазараки отметил, что среди пострадавших есть двое студентов, которые находятся в тяжелом состоянии.

"Эта информация, которая была распространена в отношении погибших на территории университета, не соответствует действительности", — заявил он.

Воронка в результате удара России. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

В результате ночной атаки повреждения зафиксировали в трех районах Киева — Оболонском, Голосеевском и Деснянском.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 27 октября во время российского обстрела Киева пострадало здание офиса "ДТЭК Киевские электросети". В результате атаки здание получило серьезные повреждения.

Также в Киеве ограничили движение по Южному мосту и части зеленой ветки метро из-за повреждений, вызванных российским обстрелом. В настоящее время специалисты устанавливают масштабы разрушений после попадания.