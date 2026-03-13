Київ може скоротити видатки — депутатка пояснила причини

Гроші. Фото: Новини.LIVE

Бюджет Києва на початку року зіштовхнувся з проблемами наповнення. Через падіння виробництва та закриття частини малого і середнього бізнесу столиця недоотримала кошти у січні та лютому.

Про це заявила депутатка Київради від партії "Батьківщина" Алла Шлапак ефірі програми "Київський час".

Реклама

За словами Шлапак, через нестачу коштів міській владі доведеться переглядати фінансування деяких програм. Водночас пріоритетними залишаться витрати на енергостійкість міста та підтримку Сил оборони України.

Втім, депутатка розкритикувала окремі рішення щодо використання коштів. Зокрема, у столиці продовжують фінансувати будівництво нової школи на Оболоні, попри демографічний спад і недоукомплектованість уже наявних навчальних закладів.

Окремо Шлапак навела приклад відновлення будинку на бульварі Лесі Українки в Печерському районі після російського удару.

"Там п'ять мільйонів гривень закладено на ремонтні роботи після прильоту. Хоча цю діру всі бачать і розуміють, що цього точно недостатньо. І разом з тим понад 10 мільйонів закладено на асфальтування навколо цього будинку", — заявила депутатка.

Раніше депутат Київради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко заявив, що відновлення енергостійкості Києва потребує понад 60 млрд гривень, однак наразі у міському бюджеті є лише близько шостої частини необхідної суми. За його словами, столичній владі необхідно переглянути розподіл коштів у бюджеті.

Крім того, у грудні депутати Київради внесли до проєкту бюджету 3400 правок на суму майже 28 млрд гривень, що складає близько 30% від загального бюджету. Це свідчить про те, що значна частина фінансування формувалася без урахування актуальних потреб киян.