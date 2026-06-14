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Главная Киев Экономист: АМКУ может приступить к проверке сумм в квитанциях киевлян

Экономист: АМКУ может приступить к проверке сумм в квитанциях киевлян

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 13:23
Экономист: АМКУ может приступить к проверке сумм в квитанциях киевлян
Олег Устенко и журналистка Новини.LIVE Маргарита Стецюк. Фото: кадр из видео

После скандала с коммунальными начислениями в Киеве Антимонопольный комитет может начать проверку обоснованности сумм в счетах. В то же время отмена спорных начислений может создать новые финансовые проблемы для предприятия-монополиста. В таком случае расходы придется компенсировать из городского или государственного бюджета.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Маргарите Стецюк заявил экономист и бывший советник президента Олег Устенко.

Устенко предупредил о рисках после пересмотра коммунальных начислений

По словам Устенко, после общественного резонанса профильные органы могут проверить структуру тарифов, себестоимость услуг и направления использования средств.

Он предположил, что спорные начисления могут убрать из платежек, если будет установлена их необоснованность. Однако тогда встанет вопрос об источниках компенсации потерь предприятия, предоставляющего услуги.

По мнению экономиста, бюджет Киева может не иметь достаточных ресурсов для покрытия таких расходов, поэтому финансовое бремя, вероятно, придется взять на себя государству.

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"Государство будет вынуждено искать дополнительные средства, которых, в принципе, тоже нет. И поэтому я ожидал бы, что с высокой долей вероятности мы вернемся к такому позорному явлению 90-х годов, когда увеличивается задолженность государства по платежам своих контрагентов", — отметил Устенко.

Он добавил, что ситуация может потребовать дополнительных решений по финансированию коммунальной сферы и урегулированию отношений с предприятиями-монополистами.

Как писали Новини.LIVE, среди киевлян возникло возмущение из-за начисления за услуги централизованного отопления за январь 2026 года. Оплату за услуги начислили аж в мае. А многие считают, что уже оплатили счета за этот период еще несколько месяцев назад.

Также народный депутат от фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко в эфире Вечір.LIVE анонсировал повышение тарифов на воду. По его словам, стоимость водоснабжения может увеличиться вдвое или даже втрое.

Киев Олег Устенко АМКУ
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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